Нет на свете выше звания, чем рабочий человек!

На посвящении в студенты первокурсников запомнился один эпизод. В самом конце мероприятия их угостили пирожками с капустой. Пирожки румяные, вкусные – вмиг разлетелись. Мастер производственного обучения Елена Харитонова с улыбкой посвятила автора этих строк в тайну: «Вы не поверите, но почти все пирожки – конечно, под присмотром взрослых, – приготовил наш первокурсник Витя Рудой. Кажется, он родился для того, чтобы стать поваром!».

В год техникум выпускает по 2-3 группы водителей, 2-3 группы трактористов, по две группы электриков и газоэлектросварщиков. Большинство из наших выпускников находят работу. Кто работает в нашей республике, кто-то уехал в Россию. Если к полученным знаниям и навыкам прибавить настойчивость и огромное желание трудиться, успех обеспечен!

-Мои родители хотели, чтобы я стал автомехаником или инженером, – смеется Виктор. – Но я настоял на своем, и теперь учусь в Рыбницком политехе, буду поваром. Надеюсь, что не разочарую маму и папу! Тем более, что учиться так интересно. В нашем классе столько разного оборудования и электробытовой техники: и жарочные шкафы, и чопперы, и разные миксеры-блендеры, и микроволновки…

– А что такое чоппер?

– Я тоже не знал об этом агрегате, пока в техникум не поступил. Это очень удобная вещь для измельчения творога или другого продукта. Мы сегодня как раз сырники будем учиться готовить, а тут без чоппера не обойтись…

А ведь, когда задумывали профессионально-техническое училище, о такой профессии, как повар, не было и речи. Готовили в основном механизаторов и водителей. И только со временем стали проводить ротацию профессий, которые получали студенты в техникуме.

– Профессиональное обучение – это не застывшая догма, а динамичное развитие процесса обучения, – уверена директор Рыбницкого политехнического техникума Галина Доброва. – Следить за рынком труда и своевременно реагировать на запросы общества я считаю обязанностью всех учебных заведений, которые готовят кадры для народного хозяйства.

За почти полувековой период существования техникума (названия и статус учебного заведения несколько раз менялись) у нас подготовлено более 10 тысяч рабочих для сельского хозяйства, газовой промышленности, энергетики, ЖКХ, общественного питания, автотранспорта. После объединения техникума и строительного лицея мы стали готовить и строителей.

У нас есть прекрасные учебные классы и мастерские, лаборатории, техника, оборудование, автодромы и трактородромы и ещё много того, что позволяет сделать процесс обучения полноценным и интересным.

А что касается возраста студентов… У нас не только вчерашние выпускники, а и люди постарше. Например, есть студентка в группе строителей, которой 37 лет. Почему так поздно начала учиться? Решила работать по патенту в строительном бизнесе, а документов, подтверждающих квалификацию, нет. Но женщина очень деловая, трудолюбивая, хваткая – из нее, я уверена, получится и мастер строительных работ, и руководитель фирмы.

Мы тесно сотрудничаем и с предприятиями города, и с фермерскими хозяйствами, частными предприятиями. Среди выпускников есть и депутаты Верховного Совета, и шеф-повара известных городских ресторанов, и директора частных предприятий.

В далекое советское время кто-то очень хорошо позаботился, чтобы в нашем учебном заведении было удобно и учиться, и отдыхать с пользой для развития творческих способностей и здоровья. Поэтому и материальная база крепкая. В частности, у нас благоустроенное общежитие – с прачечной и кухней – где живут иногородние студенты. Есть стадион и спортивный и тренажерный залы, есть библиотека с богатым книжным фондом. Есть и студенческая столовая, где можно получить полноценный обед из трех блюд за 7-8 рублей. Сироты питаются бесплатно, и это очень важно.

А уж какие студенты талантливые и разносторонние личности! Мы и в конкурсах профессионального мастерства участвуем, и в фестивалях творческой направленности, и в спортивных соревнованиях занимаем высокие места.

А все потому, что с ребятами ведут работу прекрасные преподаватели, мастера и воспитатели.

Ведь в их руках не просто студенты Вити, Оли, Сережи и Наташи – будущее нашей республики…

…После завершения экскурсии по учебным кабинетам техникума попросила показать кабинет «Технология продуктов общественного питания». Преподаватель Вадим Решетник принимал работу своих воспитанников. А дегустировать доверил автору этих строк. Вкусные, румяные, ароматные сырники разбудили мои дремавшие до этого гурманские чувства. На мой вкус, я бы всем юным поварам поставила пятерки! Однако преподаватель подходил к оценке работы более профессионально и принципиально, и некоторые студенты получили конкретные замечания – пятерки достались не всем. Придется выполнить работу над ошибками: в таком деле, как приготовление вкусных, полезных и приятных для здоровья человека блюд, мелочей быть не может!

Дина Листюгина.

г. Рыбница.