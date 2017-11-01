В гостях у «Садовника»

Богата и щедра приднестровская земля. На полях республики выращивают огромное количество сельхозкультур, порой экзотических для нашего края. Предприятия консервируют овощную и фруктовую продукцию, пекут ароматный хлеб из местной муки.

Одной из сельхозфирм, действующих в селе Чобручи, является ООО «Садовник», образованное в 2002 году. Тогда в собственность молодого предприятия перешел небольшой сад. Сегодня на его территории в пределах 800 га выращивают зерновые и технические культуры. С открытием фирмы удалось трудоустроить 5 человек, еще несколько рабочих привлекают на сезонные работы.

В день, когда мы побывали на полях, на тракторе работал Валерий Василатий, более 20 лет посвятивший сельскому хозяйству, 5 лет – в «Садовнике». Любовь к технике и земле ему привили родители.

В агрофирме есть и представители династии механизаторов – братья Сидоровы. Один из них – комбайнер Сергей, другой – тракторист Александр. Они полностью обслуживают машины. Исправить любую поломку им не составит труда. Как отмечает руководство «Садовника», радует, что в селе остались люди, которые хотят и любят работать на земле.

Фирма «Садовник» недавно закупила современную технику – трактор «Беларус» с необходимыми комплектующими установками, комбайн «Acros 530» компании «Ростсельмаш».

На полях уже завершились осенние полевые работы. Как рассказала руководитель сельхозпредприятия Анастасия Цуркан, урожайность в этом году радует. Например, по кукурузе – примерно 55 ц/га, подсолнечнику – 23,2 ц/га, зерновым – 47 ц/га.

Для выращивания зерновых культур фирма приобретает семена одесской селекции, для посева кукурузы и подсолнечника – венгерской. Аграрии «Садовника» уже третий год работают с этими семенами и очень довольны результатом. «Посевной материал привозим сами по 100-200 кг из Украины, высеиваем по 5-6 сортов, потом смотрим, какие из них дают лучший урожай. Их и используем в производстве», – рассказала Анастасия Цуркан.

В планах на перспективу – выращивание новых культур, таких как соя, гречиха, а также закладка сливового сада на территории в 15 га. Планируют и строительство холодильника и зернохранилища на 4 тысячи тонны. Сегодня фирма отгружает свою продукцию на хранение в Бендерский комбинат хлебопродуктов. «Работаем с Фондом госрезерва ПМР насчет постройки холодильника и зернохранилища. Весной 2018 года планируем начать строительство, зимой будем заниматься оформлением документов». Директор агрофирмы рассказывает, что с приобретением новой техники и работа улучшилась, и результат получают другой.

Планируют закупку фронтальной дождевальной установки. Во владении фирмы находится около 120 га поливных земель. С ремонтом насосной станции села Чобручи и покупкой необходимого оборудования в «Садовнике» начнут осуществлять орошение.

Говоря о трудностях, с которыми приходится сталкиваться, руководство агрофирмы отмечает отсутствие доступных и долгосрочных кредитов, а также ограниченность внутреннего рынка и сложности с выходом на внешний.

Сельскому хозяйству, а именно импортозамещению, в последнее время в республике уделяется большое внимание. Приднестровье в состоянии обеспечить население продукцией отечественного производителя, на что и делается акцент. ООО «Садовник» в этом ряду не исключение.

Мария Иванова.

с. Чобручи, Слободзейский район.