Место общего сбора – городской стадион

В Приднестровье идет подготовка к общереспубликанской тренировке по сбору людских ресурсов. Такого рода мероприятие по гражданской защите проводится впервые, в регионах России это стало привычным делом. Об этом в ходе информационного часа в столичном Доме народных традиций и ремесел сообщил заместитель министра обороны Руслан Паулеско.

Основная цель проводимого общереспубликанского мероприятия – проверить людские ресурсы, их силы, средства и возможности по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить практику для органов госвласти по порядку оповещения и сбора граждан при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и других ЧС. «Каждый гражданин должен осознать, что в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций он должен проявить сознательность и выполнить задачи, поставленные Правительством и Главнокомандующим», – сказал замминистра.

К тренировке, которая будет проходить 17 ноября с 7.00 до 13.00, будут привлечены граждане мужского пола 1957-1997 годов рождения. Мужчинам до 50 лет вручаются повестки, остальным – приглашения. В назначенный день они будут обязаны прибыть на места предварительного сбора, которые обозначены во вручаемых документах.

В Тирасполе таких пунктов семь – Республиканский центр олимпийской подготовки (городской стадион), Дом народных традиций и ремесел, Приднестровский промышленно-экономический техникум, средняя школа №4, Тираспольский колледж бизнеса и сервиса, КПЦ ПГУ и ЗАО «Молдавизолит».

После отметки о прибытии людей доставят в места общего сбора. В столице – это городской стадион. Здесь и будут проходить основные мероприятия – разъяснение о том, что делать в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, проведут с ними необходимые занятия. Также для них будет организована выставка техники и культурная программа.

Военный комиссар ПМР Владимир Пальчинский обратился к руководителям предприятий всех форм собственности с просьбой обеспечить явку своих работников в места сбора. В случае если сотрудник той или иной организации не может явиться на тренировку, его начальник должен написать письмо на имя министра с указанием этого гражданина и причины его отсутствия.

В ходе информационного часа говорили и о готовности коммунальных служб города к зиме. По словам министра промышленности и регионального развития Николая Глиги, предприятия энергокомплекса и ЖКХ Тирасполя готовы к погодным «сюрпризам».

Отопительный сезон в этом году был начат значительно раньше – в преддверии похолоданий и по многочисленным обращениям и жалобам потребителей. «Такой ранний пуск позволил нашим тепловикам подготовиться, провести наладку котельных внутридомовых систем к началу более серьезного периода», – сказал министр. Однако старт отопительного сезона показал и имеющиеся проблемы в системе теплоснабжения. В течение первых 10 дней только на внутридомовых сетях было устранено порядка 500 порывов, на внутриквартальных – 7.

«Это говорит о том, что объем инвестиций и средств, которые необходимо направлять на капремонт и восстановление тепловых сетей, пока недостаточный», – подчеркнул Николай Глига. По его словам, в условиях того, что предприятия энергокомплекса были вынуждены направить часть своих средств для пополнения бюджета и выплат пенсий и зарплат, реализацию инвестпрограмм пришлось приостановить. Несмотря на это, ряд работ в городе был осуществлен. «Например, по улице Манойлова поменяли теплотрассу. Работы были проведены с использованием материалов, которые закупили еще в прошлом году и хранили на складах», – рассказал министр.

На контроле министерства промышленности и регионального развития и работа дорожных служб. Они обеспечены всем необходимым расходным материалом, однако сохраняется проблема недостаточного количества техники, находящейся на балансе городской службы.В случае сильного снегопада остальным городским предприятиям и фирмам придется прийти на помощь.

В настоящее время в повестке дня – уборка опавшей листвы. Замглавы столичной госадминистрации по вопросам ЖКХ Николай Обручков отметил: «Тирасполь – наш общий дом. В ближайший месяц нам предстоит убрать город от листвы и вывезти её, а это более 5 тысяч кубов. Только силами коммунальщиков мы с этой задачей не справимся. За каждым предприятием закреплены территории для благоустройства, которые нужно убрать». В помощь коммунальным службам в городе объявлен месячник по благоустройству. Он пройдет с 3 ноября по 1 декабря.

Еще один вопрос информационного часа касался подведения итогов празднования 225-летия образования Тирасполя.

По словам заместителя главы по соцвопросам Марии Пащенко, все мероприятия были проведены на достойном уровне. Она выразила благодарность всем, кто принял участие в организации юбилейных торжеств. Также прозвучала информация о предстоящих мероприятиях. 3 и 4 ноября в столице отметят День народного единства. Главным событием станет извлечение капсулы с посланием 1967 года из трибуны на площади А. Суворова, а также закладка новой капсулы для вскрытия к 50-летию образования ПМР. 100-летие Октябрьской революции 7 ноября отметят двумя митингами в центре города.

Дина Боровинская.