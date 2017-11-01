Парламентские хроники

В течение ноября-декабря парламентариям предстоит рассмотреть и принять Закон «О республиканском бюджете на 2018 год». Это одна из главных функций законодательного органа. Предварительно вопросы бюджетного планирования органы государственной власти республики обсуждали на экспертном и властном уровнях с коллегами из Российской Федерации. В соответствии с действующими правовыми нормами, Правительство обязано представить на рассмотрение народных избранников проект главного финансового документа года к началу ноября. Совместная работа органов государственной власти должна привести к определению социальных приоритетов республики на следующий год. Спикер парламента Александр Щерба выразил убежденность, что бюджет-2018 по-прежнему будет социально ориентированным. Это означает, что органы власти приоритетом деятельности изберут выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Это основа проводимой государством в течение многих лет бюджетной политики. Принцип первоочередного финансирования социально защищенных статей бюджета (выплаты пенсий, заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечение питанием в учреждениях образования, приобретение медикаментов) ляжет в основу рассмотрения и принятия проекта бюджета-2018 Верховным Советом. Депутаты выражают надежду, что он будет прозрачным, сбалансированным, а процедура обсуждения его параметров – публичной. Для того чтобы Закон «О республиканском бюджете на 2018 год» вступил в действие с 1 января будущего года, он должен быть принят, подписан главой государства и опубликован в официальном порядке в СМИ до 1 января.

Депутаты профильного парламентского комитета по законодательству в ходе состоявшегося заседания рассмотрели законодательную инициативу главы государства по изменению ряда положений Закона «О государственной охране». Он предлагает исключить из перечня должностных лиц, которым полагается государственная охрана, Уполномоченного по правам человека, заменив его председателем Следственного комитета.

Правовое новшество гармонизировано с российским законодательством. С первой частью законодательной инициативы депутаты комитета согласились, вопросы у них возникли в отношении предоставления охраны председателю СК. Они полагают, что ее введение возможно только в экстренных случаях, а не на постоянной основе из-за переживаемых республикой финансовых трудностей.

Александр ЗАВЕЛЯ.