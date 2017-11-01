Основные трудности в социальной сфере

Депутаты Верховного Совета рассказали Президенту о проблемах Дубоссарского района и г. Дубоссары. Вадим Красносельский провел встречу с Олегом Баевым, Андреем Сипченко и Петром Пасатом, представляющими Дубоссарский район в Верховном Совете.

Олег Баев отметил, что сегодня район сталкивается с большим количеством проблем. Основная часть трудностей связана с социальной сферой. Положительным моментом является то, что процесс поиска решений облегчается налаженным контактом между депутатами и руководством района.

По информации президентской пресс-службы, народные избранники констатировали, что во многих селах Дубоссарского района на сегодняшний день имеются сложности, связанные с водоснабжением, телефонной связью, состоянием дорог. Вадим Красносельский отметил, что хорошо знаком с перечисленными проблемами. Он обратил внимание собеседников на то, что в перспективе планируется изменить механизм распределения средств Дорожного фонда: большая их часть будет направляться на ремонт и реконструкцию дорог местного значения.

Дефицит спортивного оборудования – с этой проблемой сталкиваются многие сельские школы. По словам Олега Баева, даже самый простой инвентарь стоит достаточно дорого. Депутаты считают, что некоторые виды оборудования для школ и спортплощадок могут производить приднестровские предприятия.

Олег Баев констатировал, что руководство Дубоссарского района прилагает максимум усилий для увеличения поступлений в местный бюджет, что приводит к снижению объема трансфертов из республиканской казны. В этой связи депутаты считают целесообразным направлять средства от малой приватизации на нужды района, в частности на развитие инфраструктуры населенных пунктов. Глава государства в целом поддержал данную инициативу и поручил Правительству разработать механизм ее реализации.