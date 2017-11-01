Мы – за миротворцев России

В республике продолжается сбор подписей в поддержку миротворческой миссии на Днестре.

«Этим сбором мы хотим продемонстрировать, что это не только мнение Верховного Совета, Правительства и Президента, а мнение простых жителей», – эти слова главы парламента республики Александра Щербы близки и понятны многим приднестровцам. И чтобы не быть голословным, наш корреспондент побывал в центре города у главпочтамта в пункте сбора подписей и встретился с тираспольчанами.

Но вначале был разговор с подписчиками. Ими оказались активные общественники, члены ОСТК Анна Гайдаржи и Федор Кузькин. «Работу начинаем с восьми утра, – рассказывает Анна Николаевна. – И нет такого дня, чтобы нас уже с этого времени не ожидали люди. Сегодня первой поставила свою подпись пенсионерка Демкина. Она собирается уезжать и боится, что ее голос не будет учтен».

В это время к Анне Гайдаржи подошел активист-общественник Геннадий Ковченко, и я невольно стал свидетелем их разговора. Геннадий Иванович с большой радостью делился тем, что практически весь коллектив госуниверситета оставил подписи за сохранность миротворческого контингента в Приднестровье. В ОСТК организовали эту работу со всеми общественниками города. А на заводе «KVINT» и на «Тиротексе» ее уже завершили… «Никогда не думал, что так близко к сердцу примут проведение этой акции наши жители, – подчеркнул другой общественник Федор Кузькин. – Побудьте с нами, и вы в этом скоро убедитесь».

Первым подошедшим, с кем познакомился, был Николай Дубровин. В 1992 году, во время войны, он работал в тираспольской автоколонне №2806 механиком. Почти все машины автобазы были задействованы в защите Бендер и Дубоссар: перевозили военную технику, строительные блоки для ограждений… Задачей Дубровина было заботиться об исправности техники, выпуске её на линии. «Я россиянин, – сказал он, – родился в России, офицер запаса. Не хочу допустить на этой земле войны, я за то, чтобы миротворческие силы России оставались у нас. Время подтвердило: они – гарант мира и стабильности в Приднестровье. У Молдовы этот номер не пройдет – всем миром встанем, но будет по-нашему. Посмотрите, сколько желающих людей поддержать меня».

К пункту сбора подписей в поддержку миротворческой миссии в республике подходили и подходили новые люди. Я познакомился с работницей «Спецавтохозяйства» Дарьей Беловой, домохозяйкой Ольгой Селеверстовой, пенсионером Николаем Зариповым… Ближе познакомился с Яковом Шейниным – защитником ПМР. Сегодня он пенсионер, как говорится, на заслуженном отдыхе, но его активная гражданская позиция не дает ветерану покоя. Его никто не призывает заниматься общественной пропагандистской работой. «Совесть зовет к этому, – говорит Я. Шейнин, – и прошлое. То жаркое лето 92-го года не забудется никогда, и оно не должно повториться. Спасибо Александру Лебедю и его солдатам, которые сумели остановить кровопролитие. Я сам воевал и знаю, что это такое. А вывода миротворческих сил из нашего региона допустить никак нельзя, ведь благодаря им на Днестре четверть века царит мир. Никакой другой формат нам не подходит – действующий проявил себя как нельзя лучше. Мы за миротворцев России».

Ветеран от души говорил эти слова, и подходящие к пункту сбора подписей люди еще больше убеждались в верном выборе своего участия в этой акции.

Сбор подписей в поддержку миссии российских миротворцев в Приднестровье приобретает все большую активность. Подобные мероприятия проходят в коллективах предприятий и организаций, на улицах всех городов и районов республики. Люди понимают, какую жизнеутверждающую роль играют миротворцы России в их жизни.

Петицию в поддержку миротворческой миссии на Днестре передадут Президенту РФ Владимиру Путину. Это наш ответ на позицию Молдовы, выступающей за вывод российских голубых касок из республики.

Александр БОРИСОВ.

г. Тирасполь.