Необходимо правовое регулирование

Глава государства провел расширенное совещание по вопросу деятельности в Приднестровье неправительственных некоммерческих организаций.

По официальным данным, в Приднестровье работает порядка трех тысяч неправительственных некоммерческих организаций. Сегодня их деятельность не регулируется отдельным законом. Необходимость в правовом регулировании отдельным законодательным актом деятельности неправительственных некоммерческих организаций обсудили участники расширенного совещания, состоявшегося на площадке Администрации Президента.

Участие в обсуждении актуального вопроса приняли представители Правительства, Верховного Совета, ряда министерств и ведомств, общественных организаций.

Вадим Красносельский высказал мнение, что в современных условиях окружить государство колючей проволокой нельзя. «Внутри Приднестровья и за его пределами происходят различные события, появляются новые тенденции. Наша республика исторически находится на пересечении двух векторов – Востока и Запада. Мы можем стать той площадкой, на которой два этих мира сойдутся», – сказал Президент. Он напомнил, что Приднестровье традиционно ориентировано на Российскую Федерацию и неизменно выступает за сохранение существующего миротворческого формата.

По словам Вадима Красносельского, есть организации, чья деятельность направлена на развитие сотрудничества между государствами в различных направлениях, и это не противоречит приднестровскому законодательству и Конституции. Законом должны быть четко определены критерии и требования к работе таких организаций. И только в случае их нарушения к НКО будут применяться соответствующие меры.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по результатам обсуждения Президент поручил создать рабочую группу для анализа действующего законодательства и выработки оптимального механизма государственного регулирования деятельности неправительственных некоммерческих организаций на территории республики.