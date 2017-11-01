За помощью к вице-премьеру

Заместитель Председателя Правительства Алексей Цуркан провел традиционный прием граждан. К вице-премьеру обратились с проблемами нарушений трудовых прав, с просьбами об оказании материальной помощи, а также о решении земельных вопросов.

Рыбничанин Олег Танасиевский вместе с коллегами из сельхозпредприятия ОАО «Великая Победа» обратился с вопросом, касающимся оформления права на землю. Он рассказал, что часть земель была передана в фонд распределения в связи с отменой ряда нормативно-правовых актов, изданных в прошлые годы. По мнению вице-премьера, данный вопрос необходимо решать в судебном порядке.

Следующей о своей проблеме сообщила Ольга Гребенщикова. Её муж Василий Гребенщиков – участник боевых действий, состоит в союзе инвалидов – защитников ПМР. Женщина просит предоставить льготный кредит.

Напомним, в этом году по поручению Президента Правительство утвердило программу льготного кредитования граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Приднестровской Молдавской Республики.

В рамках данной программы льготные потребительские кредиты предоставляются под процентную ставку, равную 4 процентам годовых. Частичное покрытие (возмещение, субсидирование) банку процентов по предоставленным льготным кредитам, в размере 14 процентов годовых за весь срок действия потребительского кредита, производится за счет средств Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с действующим законодательством.

Как разъяснил Алексей Цуркан, на этот год общая сумма кредитования запланирована в размере 3 млн рублей. Эти средства уже взяты в кредит некоторыми членами организации. Возможность взять кредит представится только в следующем году. Однако зампред Правительства заверил жену участника боевых действий, что Василий Гребенщиков будет в числе первых получателей.

По информации правительственной пресс-службы, в рамках приема граждан был рассмотрен вопрос о передаче общежития в селе Ближний Хутор с баланса ТДРСУ в ведение города Тирасполя. Соответствующее поручение будет передано в адрес столичной госадминистрации. Также специально созданная комиссия составит техническое заключение о состоянии здания.