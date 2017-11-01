Дубоссарская коррекционная школа-интернат отметила 65-летие

Праздничную дату коллектив учебного заведения встречал в кругу друзей, коллег и многочисленных гостей. Особые слова благодарности в этот день звучали в адрес ветеранов педагогического труда.

Школа-интернат в Дубоссарском районе – единственное учреждение, где получают образование дети с нарушением интеллекта. Ее посещают почти 140 ребят. Они находятся здесь круглосуточно. Каждое лето на базе школы-интерната открывается лагерь для детей с нарушением интеллекта, из малообеспеченных и многодетных семей, а также для так называемых детей группы риска. С юными воспитанниками в школе работают опытные педагоги. Многие из них удостоены государственных и ведомственных наград. Ряд педагогов был также награжден в праздничный день.