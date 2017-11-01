Тираспольский троллейбус: история и день сегодняшний

4 ноября 2017 года исполняется 50 лет со дня пуска первого троллейбусного маршрута в городе Тирасполе, послужившего точкой отсчета становления и развития электротранспортного предприятия столицы Приднестровья.

Этапы развития

28 сентября 1967 года. Приказом министра жилищно-коммунального хозяйства МССР №115 было организовано Тираспольское троллейбусное управление. Первым директором назначен Добросоцкий Иван Андреевич.

4 ноября 1967 года. Торжественное открытие движения троллейбусов по маршруту совхоз-техникум им. М Фрунзе – железнодорожный вокзал. май 1968 года. Введен в строй участок троллейбусной линии до городской больницы. Открыто движение по маршрутам: №2 – совхоз-техникум им. М. Фрунзе – горбольница; №3 – железнодорожный вокзал – горбольница.

ноябрь 1969 года. Сдана в эксплуатацию троллейбусная линия в Октябрьский жилой массив. Маршруты №2 и №3 продлены до кинотеатра «Юность».

ноябрь 1972 года. Введен в эксплуатацию участок троллейбусной линии по ул. Шевченко. Открыто движение толлейбусов по маршрутам №4 и №6 в промышленную зону на улицу Шутова.

июнь 1977 года. Введен в строй участок троллейбусной линии по улицам Сакриера, Чапаева, Щорса. Открыто движение по кольцевым маршрутам №4 и №7.

декабрь 1980 года. Построена троллейбусная линия до ПХБО.Протяженность маршрутов №4 и №7 увеличилась на 2,3 км.

апрель 1982 года. Начато строительство троллейбусной линии на главной транспортной магистрали города – улице Карла Либкнехта. Пущен троллейбус по маршруту №3 на участке от улицы Мира до улицы Ленина.

апрель 1982 года. Продолжено строительство троллейбусной линии по улице Карла Либкнехта. Введен в эксплуатацию участок линии от улицы Ленина до улицы Шевченко. Изменили движение маршруты №4 и №7.

май 1987 года. Введен в эксплуатацию участок линии по улице Карла Либкнехта от улицы Шевченко до пересечения с улицей Правды. Открыто движение троллейбусов по маршруту №9.

19 июня 1993 года. Состоялось торжественное открытие троллейбусного сообщения между городами Тирасполь и Бендеры. Маршруты №1, №2, и №6 продлены до микрорайона Западного.

26 октября 2017 года. Решением президиума Тираспольского городского Совета народных депутатов МУП «Тираспольское троллейбусное управление» присвоено имя И.А. Добросоцкого.

Тогда, в 1967 году в Молдавской ССР только в Кишиневе существовал электрический транспорт. Усилиями многих очень уважаемых людей Тираспольский горисполком добился начала финансирования этого важного социального проекта. Почти 25 лет из года в год строились новые линии, открывались новые маршруты, продлевались существующие, и последняя линия завершена в 1993 году (с пуском междугородного маршрута № 19 Бендеры – Тирасполь) по переулку Западному в одноименный жилой массив.

50 лет – для нас, электротранспортников, большой праздник, для тех, кто стоял у истоков создания, и тех, кто только вчера стал членом нашего коллектива. В канун этого события троллейбусное управление выпустило красочный буклет об истории предприятия, о ветеранах и людях, работающих в управлении, которыми коллектив по праву гордится. 50 лет были плодотворными в истории развития тираспольского троллейбуса.

В 1988 году троллейбусное управление было признано одним из лучших предприятий горэлектротранспорта СССР в своем классе, и многим нашим коллегам из других городов было рекомендовано изучить опыт тираспольчан по обеспечению бесперебойных и безопасных пассажироперевозок, созданию надлежащих условий труда для работающих.

Предприятие ежедневно выпускало на линию до 70 троллейбусов, в депо функционировала столовая, на линии питание обеспечивал передвижной пункт, в депо располагались стоматологический кабинет, сберкасса, аптека. Рядом построены два общежития.

Управление являлось ведущим пассажирским перевозчиком в г. Тирасполе.

Транспортное обслуживание всех крупных предприятий осуществлялось в ночное время для 2-й и 3-й смены. Подвижной состав обеспечивал уровень комфорта и безопасность для пассажиров. Обеспечивает он это и сегодня, с той только разницей, что выпуск сократился в 2,4 раза, и троллейбусные маршруты стали дублировать частные перевозчики на микроавтобусах малой вместимости.

Во многом подобная ситуация в перестроечные годы характерна для целого ряда регионов бывшего СССР. Исчез электрический транспорт в городах Грузии и Узбекистана, распрощались с ним в Тюмени, Астрахани, Иваново, Шахтах и других городах. Но в Тирасполе его удалось сохранить, и в этом немалая заслуга как городской администрации и городского Совета народных депутатов, так и коллектива троллейбусного управления, пережившего этот непростой период в сложнейшие 90-е годы.

Сегодня Тираспольское троллейбусное управление – это многоотраслевое хозяйство, объединяющее отряд эксплуатационников: водителей, кондукторов, диспетчеров, ревизоров, ремонтный персонал депо: слесарей, токарей и др. профессий; службу энергохозяйства: электромонтеров к/сети, техников-подстанционников и вспомогательные службы отдела главного механика.

На сегодняшний день в управлении работают 325 человек (мужчин – 179, женщин – 146), средний возраст работающих – 45 лет.

За многолетний безупречный, добросовестный труд целый ряд работников управления были награждены высокими правительственными наградами: 11 человек – орденами СССР и ПМР, 22 человека – медалями, 6 присвоено почетное звание «Заслуженный работник ПМР».

И сегодня целый отряд производственников предприятия показывают пример высокопрофессионального отношения к своим обязанностям, пример образцового, новаторского труда, обеспечивая пассажироперевозки и днем и ночью, зимой и летом, в будни и праздники.

Хотел бы назвать имена наших передовиков:

– Гаевский В. Ф. – токарь, проработавший в управлении более 37 лет, ни один ремонт троллейбуса не обходится без его участия;

– Березовский Н. И., Атаманюк Н. Н., Стаценко А. А., Романский А. С. – водители троллейбусов, более 30 лет отработавшие на маршрутах города, теперь трудятся маневровыми водителями;

– Рачила В. И. еще молоденькой девчонкой села за руль троллейбуса на целых 37 лет, а теперь помогает молодым водителям в вопросах безопасности движения, а также Скиба М.Г. – диспетчер, Носок И.И. – электромонтер, Нирян С.В. – слесарь по ремонту, Фокша Е.А. – водитель троллейбуса.

И конечно же, главных участников нашего юбилейного события – наших ветеранов, кто уже на заслуженном отдыхе: Грекул И.И., Каменщук Н.П. и тех, кто еще продолжает трудиться: Деменева Л.А., Рылов Н.А., Кирилюк В.П., Гурьев С.Г., Брага А.М., Чемисов С.А. и многие другие.

В 1992 году работники управления, как руководители, так и рядовые производственники: водители, ремонтники, служащие с оружием в руках встали на защиту молодой республики. Имена Бучацкого Н. О., Бабенко В. В., Булынкина В. В., Межинского А. В., Атаманюка Н. Н., Кирилюка В. П. и других незабыты.

Безопасность и постоянное улучшение качества обслуживания являются приоритетом в работе Тираспольского троллейбусного управления. Для этого на предприятии созданы различные формы обратной связи – открыты «горячие линии», по которым принимаются как жалобы, так и пожелания о работе троллейбусов.

В троллейбусах внедрено и будет продолжено внедрение речевого информатора, что реально и существенно повышает качество обслуживания пассажиров.

Теперь пассажиры с ограниченными возможностями могут комфортно пользоваться новыми троллейбусами.

В управлении регулярно проводятся конкурсы профмастерства, их победителей премируют повышением классности, вот и сейчас, в канун 50-летия МУП ТТУ, был проведен очередной конкурс.

Победили молодые водители Григорьев Геннадий, Савин Дмитрий, Дикусар Анатолий.

Хотел бы высказаться на страницах республиканской газеты о дальнейшем развитии троллейбусной сети в городе и применении инновационных технологий, которые сегодня повсеместно применяются в различных городах СНГ.

Рано или поздно придется переоснащать тяговые подстанции, а их в управлении шесть. Пять из них остро нуждаются в модернизации, т.е. замене устаревшего, изношенного оборудования выпуска 60-х годов на современные, экономичные и безопасные агрегаты.

Учитывая то обстоятельство, что проблем у электротранспортников немало, рассчитываем на реальную поддержку троллейбусного предприятия и на республиканском уровне. Разработка и принятие такой программы помогли бы существенно облегчить решение многих задач.

Мы также хотели бы, чтобы в такой программе было предусмотрено предоставление предприятию горэлектротранспорта льготного тарифа на использование электроэнергии на тягу.

Необходимо вернуть институт контролеров и штрафы за безбилетный проезд, как это и произошло в Российской Федерации. Нужны четкие и понятные правила по обновлению устаревшего подвижного состава, кто и как это финансирует и на каких этапах и условиях.

И последнее. В нашем городе формируется комфортная, безопасная и доступная городская среда для всех жителей и гостей столицы. Развитие экологичного городского транспорта – задача вполне выполнимая. Уже сделан первый шаг в этом направлении. 14 низкопольных, современных троллейбусов уже более 4-х лет участвуют в пассажироперевозках, и мы, электротранспортники, надеемся, что именно этот вид общественного транспорта станет основой городского транспорта будущего.

От имени всех электротранспортников столицы выражаем особую признательность ветеранам, стоявшим у истоков управления, а также благодарим всех тех, кто и сегодня своим нелегким трудом отстаивает престиж родного предприятия.

В. Нигай, директор МУП ТУ.