Ода революции

«О, звериная! О, детская! О, копеечная! О, великая!» – так век назад писал Маяковский в своей «Оде революции».

Совсем скоро мир будет отмечать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Возможность высказать мнение и обсудить мировое событие столетней давности в городе трёх революций – Санкт-Петербурге – в кругу экспертов и коллег была и у приднестровского учителя истории Александра Жакотия.

Преподаватель истории из Бендерской школы №2 принимал участие в XIV образовательной программе по истории России «История государства Российского», организованной комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Более 50 преподавателей истории, культурологов, общественных деятелей и журналистов из 19 стран мира встретились в городе на Неве для обсуждения достаточно непростой и дискуссионной темы «100 лет после 1917 года: объективный взгляд на прошлое – уроки для будущего».

Торжественная церемония открытия программы состоялась в парадном зале особняка графа Румянцева. Со вступительным словом перед соотечественниками выступили первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков и хранитель особняка Виктория Кравцова. Как рассказал Александр Жакотий, программу мероприятия построили без политического подтекста, предоставив возможность участникам посмотреть, поговорить, разобрать все плюсы и минусы революции, которая действительно повлияла на ход мировой истории.

«Порой звучали прямо диаметральные точки зрения. Но объединяло всех понимание того, что события 1917 года были резонансными, и их нельзя оценивать однозначно. Говорили о том, что революция дала толчок к развитию государства, некоторые народы обрели самоидентичность, что гражданская война – это трагедия», – отметил приднестровский историк.

Собравшиеся дискутировали на тему «Проблемы преподавания исторической науки» и отмечали, что способность критически анализировать прошлое, беспристрастность оценок событий – одни из тех качеств, которыми должен обладать эксперт в сфере исторической науки.

У Александра Жакотия была возможность услышать коллег, узнать, какие существуют проблемы в преподавании исторической науки в вузах, в школьных образовательных программах, техническом сопровождении при проведении уроков в разных странах. Участникам мероприятий была предоставлена возможность ознакомиться и поработать с оригиналами исторических архивных документов. Насыщенная культурная составляющая включила в себя посещение большого количества достопримечательностей «северной столицы» и позволила зарубежным историкам окунуться в историю революции 100-летней давности.

Одна из лекций проходила в Русском музее и была посвящена «Революции в искусстве» в пред- и постреволюционные периоды в плакатном искусстве, в кинематографе, живописи. Затем была экскурсия по корпусу Бенуа Русского музея, расположенному на набережной канала Грибоедова. Среди работ художников Малевича, Кустодиева, Петрова-Водкина были представлены картины уроженца Тирасполя Михаила Ларионова. В Музее печати им показали наборные кассы, столы-реалы, печатный станок… Здесь печаталась газета «Правда» под руководством Ленина.

Однако погружение в историю всенародного протеста было бы неполным без посещения крейсера «Аврора» – корабля, навсегда вошедшего в историю благодаря одному-единственному холостому выстрелу, который был знаком для штурма Зимнего дворца. Экскурсантов провели по палубам и внутренним помещениям крейсера «Аврора», а также подробно рассказали о причинах и ходе восстания матросов в 1917 году. Петербург поражает своим величием, историей и в то же время современностью. Например, на проспектах, заложенных 300 лет назад, совершенно отсутствует атрибут нашего времени – автомобильные пробки. «Я заметил, что, проводя реконструкцию или ремонт зданий, стараются сохранить и воспроизвести старый облик города», – рассказывает Александр Васильевич. В рамках программы соотечественникам также удалось посетить и постановку по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира» в театре-фестивале «Балтийский дом».

Подвела своеобразную черту под вереницей лекций, круглых столов и экскурсий торжественная церемония закрытия программы. Участникам вручили сертификаты и книги, изданные в Академии наук Санкт-Петербурга, и пожелали транслировать полученные знания ученикам и коллегам и, конечно же, возвращаться в Санкт-Петербург.

Евгения Александрова.