Пока погода позволяет…

В настоящее время сельскохозяйственные работы находятся на завершающем этапе. О ходе работ и итогах уборки поздних культур – наше интервью с начальником ГУ «Управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Каменского района» Александром Шпаком.

– Александр Антонович, в районе завершается уборка поздних культур. На какой стадии данная работа, какие хозяйства и по каким показателям лидируют?

– Мы закончили уборку подсолнечника, который занимал в нынешнем году 8 355 га. При средней урожайности в 24 ц/га собрано свыше 20 057 тонн маслосемян. Наилучших показателей по этой культуре добилось ООО «Каменский колос» (руководитель Олег Наричук). Данное хозяйство собрало 10 107 тонн подсолнечника. Средняя урожайность здесь составила 28,5 ц/га. На втором месте по сбору подсолнечника – колхоз «Путь Ленина» (Михаил Пеньковский). Валовой сбор – 4 790 тонн маслосемян, средняя урожайность – 27,7 ц/га.

На данный момент на полях района ведется уборка кукурузы на зерно, которая занимает 1 353 га. Урожай убран с площади 900 га. С убранной площади средняя урожайность составила 54 ц/га. Уборку можно было закончить к этому дню, но её темпы сдерживали погодные условия.

– Несколько слов об успехах овощеводов.

– Овощные культуры в районе занимали 140,4 га. Их возделыванием занимались ЗАО «Каменский консервный завод» (80 га), колхоз «Путь Ленина» (25 га) и крестьянские (фермерские) хозяйства (34 га). Консервный завод выращивал только овощной горошек, который сам и переработал. Колхоз «Путь Ленина» собрал 435 тонн овощей (томаты, перец болгарский, перец горький), которые в основном реализовывал в свежем виде на местных рынках и, что немаловажно, по умеренным ценам. В крестьянских хозяйствах Анатолия Сердуня, Ивана Руссу, Олега Бурлаки и Владимира Гушило выращивали томаты, огурцы, кабачки, перец болгарский, баклажаны, которые тоже реализовывали на рынке в свежем виде.

Необходимо отметить, что на промпереработку на консервный завод в нынешнем году местными хозяйствами было отправлено 371 тонна томатов и 200 тонн кабачков.

– А уборка фруктов завершена?

– Сады у нас, как известно, занимают 452 га, в том числе косточковые – 109 га и семечковые – 343 га. В нынешнем году собрано свыше 540 тонн косточковых плодов. В основном это сливы (430 тонн), а также абрикосы (24 тонны) и персики (27 тонн).

Завершается уборка яблок (семечковых). Валовой сбор ожидается в пределах свыше 2 000 тонн. Необходимо отметить, что на урожайность плодовых культур отрицательно повлияли низкие температуры во время цветения (период с 19 до 24 апреля). И все же даже в этих условиях в фермерском хозяйстве Сергея Гадиака и в ООО «Левада-Сервис» урожайность яблок достигла 100 ц/га. Часть яблок реализовывают на рынке, часть закладывают на хранение, часть сдают на переработку на консервный завод. На сегодняшний день на переработку сдано свыше 1 200 тонн яблок.

– В нашем районе имеются и виноградные плантации…

– Виноградники у нас занимают 504 га. С этой площади (а уборка винограда давно закончена) собрано около 5 000 тонн янтарных гроздьев. Средняя урожайность составила 100 ц/га.

– Кроме уборки, какие еще работы проводятся сейчас на полях района?

– Самые важные – вспашка зяби и сев озимых. Зябь поднята на площади 6 200 га из запланированных 10 200 га.

Сев озимых провели уже на 9 000 га. 5 700 га засеяны озимой пшеницей, 2 745 га – озимым рапсом, 555 га – озимым ячменем.

Пока погода позволяет, работы идут и в крупных, и в мелких хозяйствах.

На сегодняшний день на переработку сдано свыше 1 200 тонн яблок.

Агриппина ЛУКАШ.

Каменский р-н.