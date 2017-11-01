Глава государства принял депутатов, представляющих в Верховном Совете ПМР Рыбницкий район и г. Рыбницу.

Открывая общение с народными избранниками, Президент отметил эффективность такого формата встреч. «Диалог с главами госадминистраций и депутатами помогает сформировать целостное представление о ситуации в городах и районах республики. В ходе таких встреч становится понятным, на каком уровне находится взаимодействие депутатов с местным руководством», – сказал Вадим Красносельский, добавив, что общение с народными избранниками станет регулярным.

Депутаты от Рыбницкого района и г. Рыбницы согласились с тем, что диалог с главой государства принесет положительные результаты.

Вадим Кравчук сообщил, что на сегодняшний день налажено конструктивное взаимодействие между депутатами и Рыбницкой администрацией. «Город находится в хорошем состоянии: нет срывов в коммунальной и социальной сферах», – отметил депутат.

Благодаря возобновлению работы ОАО «Молдавский металлургический завод» и ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» город уже второй месяц не нуждается в дотациях из республиканского бюджета. ММЗ вновь возглавил список налогоплательщиков города и района.

Вадим Красносельский напомнил, что возобновить работу флагмана металлургической промышленности удалось благодаря грамотной политике Правительства и менеджеров самого предприятия.

Сегодня ММЗ работает на 70% своих мощностей. Депутаты проинформировали Президента о планируемом росте объемов производства, что приведет к увеличению количества рабочих мест. Ожидается, что к концу 2017 года завод выйдет на положительный финансовый результат.

По информации пресс-службы главы государства, народные избранники рассказали Президенту и о том, что основной проблемой Рыбницы остается дефицит финансовых ресурсов, что препятствует дальнейшему развитию города и района. В частности, не хватает средств на капитальный ремонт.

Выходом из сложившегося положения могут стать инвестиции, считает Вадим Кравчук. Президент обратил внимание депутатов на то, что в бюджете 2018 года на цели капремонта предусмотрено порядка 150-200 миллионов рублей.