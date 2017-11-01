Надежда всё же есть

Россия выступает за скорейшее возобновление встреч в формате «5+2».

В интервью «Известиям» замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что «Кишинев и Тирасполь должны обсуждать проблемы и продвигаться вперед, фиксируя договоренности по конкретным темам», должны обсуждать в переговорном формате «5+2». Как известно, последний раз «Постоянное совещание…» проводилось 2-3 июня прошлого года, в связи с чем Григорий Карасин отметил: «Мы подтверждаем целесо-образность скорейшего возобновления официальных встреч в формате «5+2». Если формат соберется до конца 2017 года, мы будем максимально содействовать его результативности».

При этом российский дипломат подчеркнул: «Не совсем ясно, почему медлит австрийское председательство в ОБСЕ, упирая на то, что каждая официальная встреча формата «5+2» должна завершаться подписанием масштабных договоренностей между Кишиневом и Тирасполем. Это затягивает процесс и даже обостряет ситуацию. Нужна тактика практических шагов, иначе всё застопорится в бесконечных спорах и дискуссиях».

Вместе с тем, «Известия» со ссылкой на официальных молдавских представителей пишут, что «надежда на проведение переговоров «5 +2» в этом году всё же есть». «Не исключено, что она (встреча. – Прим. ред.) состоится до конца ноября», – говорится в публикации.