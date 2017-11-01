Есть основания, что стороны хотят достичь результата уже в этом году

Президент ПМР встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом.

Вадим Красносельский поблагодарил Майкла Скэнлана за активное участие в диалоге по урегулированию ряда проблемных вопросов в отношениях Приднестровья и Молдовы, в том числе открытия моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, апостилирования приднестровских дипломов, железнодорожного и автомобильного движения, а также аспектов в области телекоммуникаций и номерных знаков.

Вадим Красносельский отметил, что на сегодняшний день стороны обменялись проектами протокольных решений по вопросу открытия моста через Днестр. «Принципиальных моментов, которые бы помешали нам открыть данный объект для движения транспорта, нет. Если мы сейчас будем упираться в технические детали, мост не начнет функционировать. Первым должно быть принято юридическое решение, за которым последует работа технических специалистов», – считает глава приднестровского государства.

Глава миссии ОБСЕ в Молдове, в свою очередь, поблагодарил Президента ПМР за активное личное участие в продвижении решения важных для большого числа людей вопросов. «У меня есть основания предполагать, что молдавская и приднестровская стороны хотят достичь результата уже в этом году. Думаю, что люди будут приветствовать такие решения», – сказал Майкл Скэнлан.

В продолжение встречи, по информации президентской пресс-службы, собеседники обсудили перспективы продвижения по ряду направлений работы в рамках диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова.