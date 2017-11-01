В центре внимания руководства – главный финансовый документ

Глава государства обсудил с руководством Правительства, Верховного Совета и Центробанка главный финансовый документ Приднестровья.

В ходе совещания его участники обсудили параметры республиканского бюджета на 2018 год. Вадим Красносельский назвал бюджет будущего года серьезным и непростым документом, требующим детальной проработки на всех стадиях.

Председатель Правительства Александр Мартынов обратил внимание участников совещания на то, что при прогнозируемом дефиците республиканской казны в ней впервые предусмотрен Целевой фонд. Его средства планируется направить на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.

Прежде всего речь идет об объектах, расположенных в сельской местности. «В этом году мы много ездили по городам и районам республики и выявили немало проблем, требующих безотлагательного решения», – сказал глава Правительства.

Первый заместитель Председателя Правительства Татьяна Кирова уточнила, что в предыдущие годы на ремонт социальных объектов направлялось примерно 0,02% от общего объема расходов консолидированного бюджета. В будущем году на эти цели планируется потратить 150-200 миллионов рублей.

Как информирует президентская пресс-служба, говорили в ходе совещания и о состоянии приднестровских дорог, общая протяженность которых составляет четыре тысячи километров. По словам министра промышленности и регионального развития Николая Глиги, в 2018 году на ремонт и содержание дорог республиканского значения планируется направить 42 миллиона рублей, что составляет 38% средств Дорожного фонда, на дороги местного значения – 69 миллионов рублей.

Вадим Красносельский предложил участникам совещания обсудить инициативу, предполагающую направление еще большего объема средств Дорожного фонда на ремонт дорог местного значения. «Я видел, в каком состоянии находятся дороги в сельской местности: их или нет, или они просто посыпаны песчано-гравийной смесью. При этом на многих республиканских дорогах с хорошим покрытием проводятся ремонтные работы. К примеру, я видел это на первомайской трассе. С такими дорогами все просто. Но совсем по-другому обстоит дело в селах. Это иные объем и сложность работ», – отметил Президент. Он добавил, что процент перераспределения средств и сроки применения данного механизма – обсуждаемая тема.

Не обошел своим вниманием глава государства и проблему освещения на дорогах. «Закон разрешает направлять на эти цели до 30% средств Дорожного фонда. Учитывая проблемы, существующие в этой области, здесь необходимо еще больше средств. Освещение является важным фактором безопасности на дорогах», – подчеркнул Вадим Красносельский.