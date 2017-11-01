40 вопросов о главном было включено в повестку дня прошедшего на этой неделе пленарного заседания. Диапазон принятых парламентариями решений распростерся от изменений в Конституцию до возможности вывоза ТБО индивидуальными предпринимателями.

Указали место

17 народных избранников выступили в роли коллективного автора законодательной инициативы по дополнению действующих норм Конституции. Ею определяется место должностных лиц, структур, осуществляющих от имени государства властные полномочия, в иерархии государственной власти. При этом они не относятся к какой-либо из трех ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной. Речь идет о главе государства, прокуратуре, ПРБ, ЦИК, Счетной палате, Уполномоченном по правам человека.

Деткам – на конфетки

В Верховный Совет поступает много жалоб на невыплату алиментов в связи с тем, что один из супругов не работает. Ситуацию на законодательном уровне пытается исправить Председатель Верховного Совета Александр Щерба. На суд коллег по депутатскому корпусу он вынес законопроект, которым предложено обязать должников, не могущих трудоустроиться по специальности, работать по вакансиям, предложенным центрами занятости.

В этом случае они смогут выплачивать задолженность по алиментам в размере 50%. Законопроект прежде всего защищает права и интересы ребенка.

Фактически речь идет об уклонении одним из супругов от исполнения родительских обязанностей по содержанию ребенка. Раз он не работает, значит, пострадавшая сторона не в состоянии заполучить с бывшего супруга деньги на содержание детей, даже если на руках есть судебное решение о взыскании алиментов.

Оправдание при этом одно – нет работы. У нас нет наказания за тунеядство, как в Советском Союзе или современной Белоруссии. Законодательные рычаги принуждения к трудовой деятельности также отсутствуют, а в Конституции вместо прежнего «каждый имеет право на труд» записано, что он свободен.

В ходе обсуждения представленного проекта закона автор инициативы просил принять во внимание, что «алименты – это не средства на содержание другого родителя. Это деньги, которые необходимы для воспитания ребенка. И они нужны сейчас, а не через какой-то промежуток времени, когда все судебные инстанции будут пройдены и судебные исполнители взыщут эти суммы». Проект закона, инициированный главой законодательного органа власти, был принят депутатским корпусом в первом чтении.

Вывоз мусора – по патенту

В настоящее время правом на вывоз мусора обладают только юридические лица из числа специализированных предприятий, в большинстве своем относящиеся к муниципальным органам власти. Правительство предложило Верховному Совету расширить перечень субъектов за счет индивидуальных предпринимателей. В высшем исполнительном органе власти полагают, что это будет способствовать решению проблемы с вывозом твердых бытовых отходов в сельской местности, где нет специализированных предприятий. Здесь она отличается своей особой остротой, стихийные свалки в черте и за пределами сельских населенных пунктов не редкость, а, скорее, обыденность. К тому же появление в этом сегменте оказания услуг населению индивидуального предпринимателя создаст конкурентную среду.

Жители сел, по аналогии с горожанами, проживающими в частных домовладениях, смогут оплачивать вывоз ТБО по двум вариантам: или в соответствии с заключенным договором, или налоговым платежом по квитанции.

Вместе с тем, деятельность эта лицензируемая. К тому же индивидуальные предприниматели будут обязаны вести специальную форму отчетности.

Стоит отметить, что в начале осенней сессии парламентарии внесли поправки в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами». Новыми нормами был введен налог на размещение ТБО в населенных пунктах. Он будет оплачиваться в том случае, если абонент не заключил договор по вывозу мусора. Таким образом, у потребителей этой специфичной коммунальной услуги есть альтернатива.

Обновить автопарк

Такую цель преследуют принятые народными избранниками поправки в Закон «О таможенном тарифе». Ими установлены льготы по ввозу транспортных средств для организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом на регулярных маршрутах: пригородных, междугородных и международных.

Первая преследуемая законодательными нововведениями цель заключается в необходимости обновления автобусного парка республики. В настоящее время он насчитывает 450 единиц. Возраст более трети транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на регулярных маршрутах, перевалил за два десятка лет.

Автор законодательной инициативы, а в его роли выступило Правительство, надеется также на создание новых маршрутов, улучшение качества услуги по перевозке пассажиров и даже увеличение поступлений в бюджет. Есть у законопроекта и ограничительные аспекты. Льготным таможенным тарифом по ввозу автобусов смогут воспользоваться исключительно юридические лица. Кроме того, они не вправе в течение первых трех лет продавать транспортное средство или сдавать его в аренду.

Александр ЗАВЕЛЯ.