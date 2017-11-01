Есть у подвига крылья

Максим Горький писал: «В жизни всегда есть место подвигу», вот только когда и при каких обстоятельствах человеку придется проявить себя в непростой ситуации, никто не знает.

Сентябрьским утром, возвращаясь с суточного дежурства, майор юстиции государственной службы исполнения наказаний Виктор Левков заметил дым, валивший из окон квартиры многоэтажного дома. Со слов соседей, в горевшей квартире находилась женщина. Без колебаний и раздумий мужчина бросился к месту возгорания. «В голове крутилась только одна мысль: надо спасти человека», – рассказывает Виктор. К счастью, дверь квартиры оказалась незапертой, и майор Левков без труда попал внутрь. Действовать надо было незамедлительно: едкий густой дым заполонил всё пространство. Обнаружив женщину в одной из комнат, Виктор Михайлович вынес её из задымленного помещения. Благодаря реанимационным действиям пострадавшая пришла в сознание, после чего майор юстиции Левков принялся тушить очаг возгорания. Вскоре к месту происшествия прибыли пожарная машина и карета «скорой помощи».

Эта история могла закончиться трагедией, если бы не Виктор Михайлович, который случайно оказался рядом. С уверенностью можно сказать, что для женщины спасший её офицер – настоящий герой. Хотя он сам скромно считает, что каждый на его месте поступил бы так же.

За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, майор юстиции Виктор Михайлович Левков Указом Президента награжден медалью «За отвагу на пожаре». Личный состав ГСИН МЮ ПМР гордится тем, что в уголовно-исполнительной системе республики служат такие офицеры.