Народов много – страна одна

Конституция и памятники, традиции и национальный состав, ремёсла и кухня Приднестровья и России. Что мы знаем сами о себе? Проверить это желающие могли, приняв участие в Большом этнографическом диктанте.

Накануне празднования Дня народного единства в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко писали этнографический диктант. Проверка знаний зародилась в России в прошлом году. В этом году российская акция вышла на международной уровень – приднестровцы в ней участвовали вместе с 11 странами СНГ. 65 участников – это своеобразный рекорд для первого раза, отметила куратор региональной площадки диктанта, доцент кафедры всеобщей истории, археологии и этнологии приднестровского вуза Наталья Гаврилюк.

30 вопросов по культуре, истории, традициям и обычаям многонациональной России и 10 заданий регионального компонента – о Приднестровье. На экзамен пришли студенты, преподаватели вуза, пенсионеры и школьники. Самому юному участнику диктанта было 13 лет, самому взрослому – 74 года. Дима Безбабченко учится в 7-м классе, узнав о диктанте, решил испытать свои силы. Говорит, что вопросы были интересные, над некоторыми пришлось подумать.

Большая Россия и маленький Приднестровский край – тесты затрагивали знаменательные исторические события формирования и становления двух государств, обычаи и ремёсла, песни и танцы, кухню и материальную культуру многонационального народа. Внимательное прочтение вопроса – половина успеха, ответ можно было отыскать именно там, отмечали участники. Трудности с заданиями только дали повод, чтобы ещё раз перелистать страницы книг по истории, географии, литературе России и Приднестровья.

Результаты проверки этнографической грамотности станут известны к середине декабря. Максимальное количество баллов – 100. Впрочем, эта цифра не влияет на получение сертификата. Его выдадут всем участникам акции. Главная цель диктанта – это желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Именно такую задачу поставили организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей и Россотрудничество.

Ирина ГЕРАСИМОВА.