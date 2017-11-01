Соответствует ли их деятельность закону?

В центре внимания приднестровской общественности – вопрос деятельности в республике некоторых религиозных групп и объединений.

Как уже сообщала наша газета, эта тема была затронута и в ходе встречи председателя Общественной палаты республики Виталия Глебова с Президентом Вадимом Красносельским. Глава государства тогда обратил внимание на необходимость соблюдения корректного подхода к обсуждению вопроса, который Общественная палата ПМР планирует рассмотреть более детально. Общественники Тирасполя также выразили серьезную обеспокоенность резким увеличением числа деструктивных религиозных групп как в столице, так и в других городах Приднестровья. В беседе с нашим корреспондентом ситуацию прокомментировал председатель Общественного совета г. Тирасполя Владимир Никифоренко:

– Владимир Кириллович, Общественный совет столицы выступил одним из инициаторов рассмотрения данного вопроса. Что послужило к этому поводом?

– В первую очередь, обращения наших граждан, тираспольчан. Люди жалуются, что на улицах города, особенно в последнее время, участились случаи проповеднической работы представителей неких религиозных групп и объединений. Причем эти проповедники действуют в навязчивой форме, больше напоминающей агитацию и пропаганду, приходят в дома и квартиры, что является грубым нарушением Закона ПМР «О свободе совести и религиозных организациях». По поступающей информации, к данной работе привлекаются лица без необходимых документов, подтверждающих их полномочия в проведении подобных мероприятий.

Имеют место факты нарушения прав ребенка в форме отказа родителей, состоящих в отдельных религиозных организациях, от профилактической иммунизации детей и переливания крови детям даже в случаях экстренной необходимости. Молодежь воспитывается в духе неприятия образа жизни, сформированного нашим обществом, недоверия к отечественному образованию, медицине, правам человека, традиционным историческим, духовным и моральным ценностям, выполнению конституционного долга по защите Родины.

Далеко не все такие группы и объединения проповедуют мораль и образ жизни, присущие нашему обществу. Причем некоторые из этих религиозных групп и объединений не зарегистрированы и функционируют без ведома государственной администрации, что тоже незаконно. Между тем, известно, что миссионерская деятельность подобного рода проводится на финансы, поступающие из-за рубежа, и чаще всего – из-за океана. Там же, за рубежом, проводятся и многочисленные «тренинги» новоявленных агитаторов-миссионеров.

– На Ваш взгляд, что стало причиной возникновения этой ситуации?

– В республике действовала структура советника Президента по делам религии и межконфессиональным отношениям, но с приходом к власти президента Шевчука она была упразднена. Вышеуказанная структура в сотрудничестве с другими органами исполнительной власти осуществляла контроль за исполнением закона «О свободе совести и религиозных организациях» и в необходимых случаях осуществляла религиозную экспертизу вероучения и практики новоявленных религиозных групп, течений и т.д. При соответствующих выводах регистрация и незаконная деятельность пресекались. При Шевчуке весь контроль, экспертная деятельность были прекращены. В республике началась настоящая религиозная вакханалия. Правоохранительные органы, органы госбезопасности и другие структуры государства пустили этот вопрос на самотёк. На этом фоне стали появляться новоявленные культовые сооружения, участились случаи досаждения прохожим со стороны различных деструктивных религиозных групп. Дошло до того, что в центре города, непосредственно у памятника Суворову, и в Октябрьском районе, у памятника авиаторам, проводились незаконные миссионерско-проповеднические мероприятия, даже в сопровождении музыкальных групп, в частности «Обществом сознания Кришны» и др.

– Однако власть сменилась, должность советника Президента по делам религии и культов восстановлена. Повлияло ли это на ситуацию?

– Ситуация меняется, хотя еще медленно, так как сказывается тяжелое наследие предыдущей власти. Приведу пример: не так давно к столичным властям обратилась религиозная группа по поводу регистрации. При изучении вопроса выяснилось, что данная религиозная группа на территории нашего города вела свою работу с 2014 года. Теперь они осознали, что налаживается система контроля, что если они хотят продолжать свою деятельность, то это будет возможно только в рамках закона. На мой взгляд, это наглядное подтверждение того, что в данном, очень непростом, вопросе есть положительные изменения.

– Этот вопрос является главным в повестке дня Общественного совета г. Тирасполя?

– Для ближайшего заседания совета – да. Но проблемных вопросов, волнующих граждан, в нашей работе много. Приоритетным и самым главным в стратегической повестке совета мы определили решение вопроса трудоустройства наших граждан, воплощение в жизнь наказа Президента о создании 15000 новых рабочих мест для приднестровцев.

– Какие шаги совет намерен предпринять в этом направлении?

– На очередном заседании Общественного совета столицы планируем провести детальное предварительное обсуждение. Следует ожидать, что возникнет много вопросов, в том числе и в большей степени – к органам власти.

Считаем, что в деятельности религиозных групп и объединений необходимо тщательно разобраться, в первую очередь органам исполнительной власти и местного самоуправления, компетентным органам. Наглядный пример – Российская Федерация, где в августе 2017 года в результате такой работы была признана экстремистской и запрещена религиозная организация «Свидетели Иеговы» как порождающая угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности. Следует отметить, что к проведению этой экспертизы были привлечены выдающиеся ученые в области общественных наук, политологии, богословия, представители правоохранительных органов и органов государственной безопасности.

А ведь в ПМР еще в 2009 году была проведена государственная религиоведческая экспертиза деятельности религиозной организации «Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Тирасполь», которая была признана нарушающей Конституцию ПМР, Законы ПМР, в том числе «О свободе совести и религиозных организациях». Деятельность данной организации была признана противоречащей основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны и безопасности государства. Прошло семь лет, а воз и ныне там.

– Почему?

– Потому что органы юстиции и Регистрационная палата не предприняли соответствующих действий по ликвидации данной религиозной организации в судебном порядке. Думаю, совет будет рекомендовать компетентным органам разобраться в этом.

Расширенное заседание Общественного совета столицы с участием представителей всех уполномоченных в решении данного вопроса министерств и ведомств запланировано на ближайшее время. Рассчитываем совместно выработать комплекс мер по налаживанию контроля за выполнением законодательства ПМР религиозными организациями, функционирующими в Тирасполе и в нашей республике в целом.

– Спасибо за комментарий. Наша газета продолжит освещать решение этого очень важного вопроса.

Роман КОЖУХАРОВ.