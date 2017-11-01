До встречи в 2040-м!

Вопрос, что таит в себе капсула времени, заложенная в 1967 году, волновал умы многих горожан. Теперь мы знаем послание старших поколений и оставляем новое – для потомков, которые прочтут его в год пятидесятилетия Приднестровья.

Праздничные торжества в День народного единства стартовали с марша. Впереди, от Театральной площади, шли самые активные представители молодежи республики – «сочинцы», участники делегации Приднестровья. Студенты, суворовцы, школьники, представители молодежных объединений, творческих коллективов, национальных общин и просто небезучастные граждане – шествие, как в славные времена советских митингов, направлялось на площадь Суворова. Приветствовали участников марша-шествия глава государства Вадим Красносельский, первый Президент ПМР Игорь Смирнов, руководство Верховного Совета и Правительства, представители органов государственной власти и управления.

Президент напомнил о важности даты 4 ноября в истории российской государственности: четыреста лет назад Минин и Пожарский только в единстве с русским народом сумели освободить Москву от польских интервентов. В этом отображаются и реалии нашего края: «Приднестровский народ един. А пока народ един, в нем правда и сила. А правда в том, что без России у Приднестровья нет будущего», – уверен Вадим Красносельский.

Игорь Смирнов вспомнил значимые для нас даты: 1992 и 2006 годы. Именно в это время, по словам первого Президента республики, приднестровцы проявляли единство, вне зависимости от национальности и языка общения.

Однако самым важным и любопытным для многочисленной публики, собравшейся на митинге, был исторический текст из капсулы. Послание зачитала Ольга Гальченко: в 1967 году именно она, возглавлявшая городской пионерский штаб, вместе с почетным гражданином Тирасполя Степаном Ждановичем закладывала капсулу в трибуну. Несомненно, и в этот раз на площади присутствовало немало тех, кто был свидетелем событий 50-летней давности.

Процитируем самые интересные фрагменты послания, каждое слово которого написано с любовью и верой в светлое коммунистическое будущее. «Детям и внукам своим расскажите о нас, так как мы выстрадали право на бессмертие. Мы жили в героическую эпоху, когда совершались великие открытия в естествознании, социологии, искусстве, когда мир сотрясали революции, когда полыхали войны. Мы построили социализм, принесли миру новые светлые идеи, которые стали нравственной нормой и образцом для подражания. Мы были первыми. У нас не было примера. Другие уже шли за нами, учитывая наши ошибки. Мы нашли и покорили атомную энергию, заставили ее служить не разрушению, а созиданию. Мы покоряли реки, сокрушали горы, спускались в морские глубины, штурмовали космос. Первые спутники, выведенные на орбиту Земли, – это наши корабли. Первый аппарат, опустившийся на поверхность Луны, – это наш аппарат. Первый человек, поднявшийся в космос, – это наш человек. Первый космонавт, вышедший из космического корабля в мертвую пустыню космоса, – это наш космонавт».

Сейчас оно кажется даже в какой-то мере фантастическим, будто из романа Ивана Ефремова. «Вы, наверное, уже освоили Венеру, но для нас она была планетой тайн и загадок. Вы, наверное, уничтожили все микробы и вирусы, известные на Земле, а теперь живете долго, не стареете и не болеете». Не обошлось и без атеистических настроений: «Мы были уже достаточно образованными, чтобы не верить в сказку о бессмертии души, которая может попасть в рай. Свое бессмертие мы понимали как возможность оставить что-то такое, что имело бы ценность для следующих поколений».

Но кое-что осталось неизменным и спустя полвека: «Мы клянемся всегда быть сеятелями только разумного, доброго, вечного. Мы, люди разных народов, дружной семьей идем по родному Тирасполю в праздничных колоннах, под красными знаменами, на которых алеет кровь наших отцов и братьев. Идем по украшенным улицам и площадям, и в мире нет сегодня людей счастливее нас».

Капсула с посланием была передана в Тираспольский объединенный музей. Кроме нее предки оставили нашему поколению своеобразные символы 60-х годов прошлого века: значок с изображением Днестра, аиста и грозди винограда, 4 монеты, городские газеты, фотографии, аудиозапись и обращение ЦК КПСС.

Активная молодежь республики решила продолжить славную традицию и заложила новую капсулу – послание потомкам 2040 года. Тогда Приднестровской Молдавской Республике исполнится 50 лет, а внимать его смыслу на площади будут наши дети, внуки и правнуки. Право зачитать текст послания от приднестровцев 2017 года получил председатель Молодежного парламента Александр Савич.

Но не только словами, но и делами покажем благостный пример будущим людям. В центре Тирасполя, между озером и автостанцией, участниками международного фестиваля в Сочи был заложен сквер «Молодость». Приняли участие в этом деле Президент, представители Правительства, Верховного Совета, городских органов власти.

«Закладка сквера позволит участникам в будущем приходить сюда со своими семьями, смотреть, как развивается город», – уверен зампред Правительства Алексей Цуркан. Всего около 120 деревьев. И уже через два-три года тираспольчане и гости столицы смогут прогуливаться под их тенью. Что ж, дерево посажено – и молодому парню из Приднестровья осталось построить дом и вырастить сына. Этот парень когда-то станет отцом, зрелым и умудренным опытом, по-доброму хлопнет своего сына, которому пора идти в армию, по плечу, и скажет: «Это твоя Родина, сынок!». И сын все поймет. Он будет, как и его отец, трудиться на благо Родины и с упоением ждать 2040 года, и дух его будет денно и нощно томиться юношеским внутренним огнем и желанием узнать, что же запечатано в капсуле времени.

Андрей РАДЛОВСКИЙ.