1992-2001-2017

Ещё несколько лет назад Тирасполь и Кишинёв договорились, что политпредставители двух стран должны встречаться не реже раза в неделю. Регулярность встреч, вопреки желанию приднестровской стороны, соблюдалась от случая к случаю.

Молдавские партнёры постоянно изобретали что-нибудь новое, чтобы затормозить нормальный ритм работы на этой переговорной площадке. Не говоря уже о том, что большинство встреч в данном формате, опять же по вине Кишинёва, были малопродуктивны. Последнюю, состоявшуюся 3 ноября в кишинёвском офисе миссии ОБСЕ в Молдове, можно назвать редким исключением из общих правил. В присутствии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым и вице-премьером РМ Георгием Бэланом был подписан очень важный для обеих сторон документ – Протокольное решение «Об открытии моста через реку Днестр в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок».

Его уже торжественно открывали после восстановления, но движение по нему возобновлено так и не было. Эта тема на повестке дня на всех уровнях поднимается со дня восстановления моста в 2001 году. Кишинёв использовал «мостовую риторику» при обсуждении проблематики свободы передвижения. Тирасполь требовал гарантий неиспользования объекта в военных целях. Нынешний документ, кстати, был подписан по инициативе приднестровской стороны и является одновременно и крупной дипломатической победой Тирасполя, и очередным проявленным им шагом навстречу Кишинёву. Таковых с начала этого года было сделано уже несколько.

VISU ZEMJU PROLETĂRIEŠI, SAVIENOJIETIES!

Эта надпись в своё время красовалась на девизной ленте герба Латвийской ССР. Для людей старшего поколения её, наверное, переводить не стоит. Специально для молодёжи напомню, что на гербах советских республик на национальных языках было написано: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Союза не существовало уже почти как десять лет, но проект реконструкции моста – плод совместных усилий инженеров из России, Украины и Белоруссии. Тендер на строительные работы достался латвийской фирме. Её строительная техника (советских времён, кстати) и открыла 27 октября 2001 года движение между Гура-Быкулуй и Бычком. Восстановление моста проходило по евросоюзовской программе TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States – Техническая помощь СНГ). Латвия стала членом ЕС только в 2004 году. Да, Евросоюз профинансировал этот проект, но именно «техническую помощь» Приднестровью и Молдове тогда оказывали не европейцы…

Объект стратегического назначения

Мост был взорван в 1992 году. Такова была военная необходимость. Найдите карту бывшей Молдавской ССР, чтобы убедиться, что это был кратчайший путь из Молдовы, минуя Бендеры, в Тирасполь. Не зря именно здесь, на мосту через Днестр у Гура-Быкулуй и Бычка, в былые годы периодически проводились учения Совместных миротворческих сил. Легенда всегда была примерно одна и та же – «неконтролируемые вооружённые группировки» условно брали под контроль мост. Их, правда, после этого столь же условно принуждали к сдаче российские, приднестровские и молдавские миротворцы. Миротворческие учения всегда привлекали внимание ребятни и взрослых с обоих берегов Днестра – хоть зрительские трибуны устанавливай… Учения, конечно, военная игра, но всем было ясно: если что-то во взаимоотношениях Кишинёва и Тирасполя пойдёт не так, то «бахнет» в первую очередь здесь. При одном условии – не будь там миротворцев… Молдова уже в течение нескольких лет блокирует проведение учений СМС. В этом году Кишинёв абстрагировался и от участия в мероприятиях, посвящённых 25-летию миротворческой операции. Незадолго до этого Конституционный суд Республики Молдова принимает решение о признании российских миротворцев «оккупационными войсками». Потом последует попытка внести в повестку Генассамблеи ООН вопрос о ликвидации в Приднестровье российского военного присутствия. Ответом стал инициированный приднестровскими общественными организациями сбор подписей за сохранение нынешнего формата миротворческой операции.

Гарантии даны

На этом фоне и родилась инициатива Президента Приднестровья об открытии моста. Тем самым было наглядно продемонстрировано, кто из сторон молдо-приднестровского конфликта выступает за интенсификацию диалога. «16 октября текущего года Вадим Николаевич Красносельский направил в адрес участников формата «5+2» инициативу с предложением об открытии моста с учетом гарантий неиспользования данного объекта в военных целях. С удовлетворением отмечаем, что такая гарантия была зафиксирована в Протокольном решении, которое мы сегодня подписали», – заметил после подписания документа политический представитель Приднестровья Виталий Игнатьев. При этом он подчеркнул: «Мы также надеемся, что это первый и важный шаг в направлении решения всего комплекса вопросов и проблем, связанных с транспортом, логистикой и свободой передвижения. Мы также рассчитываем, что это практическое решение не останется «одиноким», и в ближайшее время за ним последуют другие, не менее важные достижения, направленные на улучшение условий жизни людей в Приднестровье и Молдове».

Будет ли Молдова проявлять и впредь договороспособность, загадывать не будем. Ведь положения подписанного в прошлом году Берлинского протокола ею не исполняются. Пока же с полной уверенностью можно сказать, что 20 ноября после 25-летнего перерыва будет возобновлено движение между Гура-Быкулуй и Бычком, а это, кстати, часть международной трассы М-14 (Брест-Кишинёв-Одесса).

Александр Никитин.

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Об открытии моста через реку Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок

Подтверждая взаимную заинтересованность в использовании международной автомобильной дороги М14 в целях укрепления транзитного и экономического потенциала, развития транспортной инфраструктуры и частного и коммерческого автомобильного сообщения, Республика Молдова и Приднестровье (далее – Стороны) договорились о нижеследующем:

Стороны договорились открыть с 20 ноября 2017 года мост через реку Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок, по которому проходит автомобильная дорога М14 международного значения, и обеспечить свободное движение по нему автотранспортных средств с учётом транспортно-эксплуатационных показателей упомянутого моста. Стороны после подписания настоящего Протокольного решения осуществят совместные мероприятия, по необходимости с привлечением международных экспертов, по оценке и определению объёмов, стоимости и сроков проведения необходимых ремонтных работ для обеспечения безопасного движения автотранспортных средств. Стороны совместно обратятся к международным партнёрам – участникам формата «5+2» с просьбой о предоставлении финансовой поддержки для реализации ремонтных работ по восстановлению эксплуатационных параметров указанного моста и улучшению дорожной инфраструктуры пролегающего по территории Сторон участка международной автомобильной дороги М14, а также участка, проходящего по территории Украины. Стороны направят обращение в Объединённую контрольную комиссию с просьбой об осуществлении в рамках её компетенции необходимых мероприятий, связанных с открытием движения по указанному мосту. Стороны гарантируют, что мост никогда не будет использован в военных целях, и подтверждают ранее взятые обязательства в данной области.

Совершено в г. Кишинёве 3 ноября 2017 г. в присутствии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

От Приднестровья

От Республики Молдова