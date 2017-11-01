Объединяющие поколения

В Приднестровье прошли праздники в честь Дня народного единства и 100-летия Октябрьской революции.

Праздничные мероприятия были для всех возрастов: людей старшего поколения и молодёжи, тех, кто связывает своё настоящее и будущее с Россией.

От конференций и круглых столов до театральных, музыкальных и художественных мероприятий под общим лозунгом «Приднестровье – Россия. Одною мы связаны судьбой» – такой была программа этих дней. По случаю двух дат были открыты выставки в музеях, библиотеках, представлены различные концерты в городах и районах. О самых ярких и познавательных расскажем далее.

Во Дворце Республики открылась выставка «1917 год. Код революции», посвящённая эпохальным событиям. Проект создан Музеем современной истории России при участии Российского государственного архива социально-политической истории. На стендах – редкие архивные документы, многие из которых показаны впервые, письма и фотографии революционных деятелей, журналы и агитплакаты столетней давности. Свидетельства прошлого рассказывают о жизни в России век тому назад, в первые годы после революции, отражают социально-экономическое развитие молодого советского государства и создание СССР. Уникальную выставку в Тирасполе увидели благодаря представительству Россотрудничества.

Представитель организации Сергей Скворцов на открытии призвал помнить об историческом событии, которое сто лет назад раскололо Родину на две половинки, и быть единым целым. «Несмотря на то, что октябрьский переворот развёл людей по разные стороны, все они были нашими предками и мечтали о лучшей доле для нас», – сказал российский гость.

В единстве музыки исполнители и слушатели… В рамках проекта Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства» на сцене Дворца Республики выступили российские музыканты. Язык музыкального искусства един, он понятен ценителям классики. Вместе с государственным симфоническим оркестром выступили молодой пианист Алексей Сычев и саксофонист Роман Маркелов. Солисты – лауреаты и победители международных конкурсов. Российские виртуозы вместе с приднестровскими музыкантами были подчинены дирижёрской палочке художественного руководителя оркестра Григория Мосейко.

С русским размахом и весельем в центре столицы прошли народные гулянья. Сценическая площадка перед киновидеоцентром «Тирасполь» была отдана приднестровским артистам. Поднимали настроение мастера искусств, творческие коллективы и исполнители из городов и районов Приднестровья.

Театральные подмостки Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой в эти дни делили труппы нашего театра и Кишинёвского государственного театра «С улицы Роз».

Ко Дню народного единства русские общины во всех городах провели праздничные концерты «Мы вместе». Такие выступления молодых артистов с лучшими танцевальными и вокальными номерами подчёркивают вековую историческую и культурную близость Приднестровья и России.

Библиотеки, картинные галереи, музеи экспонировали выставки, посвященные празднику и юбилейной дате. В столичной центральной библиотеке им. А.С. Пушкина можно было перелистнуть страницы книг из выставки «Октябрьская революция – история и современность», в Тираспольском объединенном музее – увидеть экспозицию «Предметы старины былой», а также работы членов союза художников Приднестровья Анаит и Валерия Куличенко под названием «Согласие». В единую программу празднования влились участники авто-, мото- и велопробега. По главной улице столицы к площади им. Суворова проехала колонна велосипедистов, мотоциклистов и автомобилистов. На транспортных средствах – приднестровские и российские флаги. Всех участников объединила идея Дня народного единства, празднование которого с каждым годом становится масштабнее.

Евгения Александрова.