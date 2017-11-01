За каждым вопросом – судьбы

Глава государства ответил на вопросы телезрителей в студии Первого Приднестровского телеканала.

Предложение ведущего «выбрать самый интересный вопрос» Вадим Николаевич отклонил, сказав, что каждое обращение, независимо от того, насколько широкое социальное значение оно имеет, интересно по-своему, за каждым – чья-то судьба. И только зная, что волнует людей, с какими проблемами они сталкиваются, можно составить всестороннее представление о положении дел в обществе.

Вопросов в адрес Вадима Красносельского поступило немало. Те, что прозвучали в эфире, мы объединили в два блока. Это внешнеполитическая и внутригосударственная проблематика, всё, что так или иначе имеет отношение к каждому из нас. Обращения, которые не удалось рассмотреть в ходе телепередачи, будут направлены в Администрацию Президента ПМР.

Каталония, миротворцы, отношения с соседями

Может ли референдум в Каталонии, по результатам которого за независимость области высказались 90% населения, рассматриваться как прецедент для признания независимости Приднестровья?

По словам Вадима Красносельского, позиция каталонцев красноречиво свидетельствует о наличии в мире большого количества нерешенных проблем. «У каждого самопровозглашенного государства своя история, свои основы государственности, – сказал Президент. – У каталонцев – свои, у нас – свои, у абхазов и осетин – свои. Поэтому трудно вывести некую приемлемую для всех формулу, сделать один общий вывод».

Согласно нормам международного права, у приднестровцев есть все основания для признания государства. И если демократическое сообщество заявляет, что принципиально важны предпочтения, права каждого человека, то голос целого народа тем более не может игнорироваться политическими игроками. «Мы уже обратились в ООН с целью придания Приднестровью статуса наблюдателя», – сообщил гарант Конституции, выразив надежду, что этот шаг поможет изменить ситуацию вокруг Приднестровья, миролюбивого государства, которое на протяжении всей свой истории стремится к стабильным отношениям с международным сообществом.

Мир всегда был главной ценностью для приднестровцев. Всё остальное – второстепенно. В настоящее время в республике проходит сбор подписей в поддержку действующего миротворческого формата. Граждане, обеспокоенные попытками расшатать ситуацию в регионе, обращаются к главе государства, желая знать, что делают приднестровские власти для сохранения мира на приднестровской земле?

Как отметил Вадим Красносельский, вклад России в укрепление основ безопасности на берегах Днестра вряд ли может быть кем-то подвергнут сомнению. Миротворческая операция осуществляется на основе достигнутых договоренностей. Но, возможно, в этом и проблема? «Формат, который весьма успешен, именно по этой причине для кого-то может служить раздражителем», – говорит Президент. Хотя на деле нужно было бы всемерно содействовать информированию мирового сообщества о беспрецедентных результатах миссии на берегах Днестра. Руководство ПМР задействует все дипломатические каналы, чтобы донести позицию приднестровцев, обеспокоенных «расшатыванием ситуации», односторонними попытками Молдовы отказаться от подписанных документов, заменить российских миротворцев на международных наблюдателей.

Отношения с соседями

Приднестровье последовательно выступает в качестве надежного, договороспособного партнера, готового к рассмотрению социально значимых вопросов. Тем не менее, диалог с Республикой Молдова протекает достаточно сложно. Однако его необходимо продолжать, уверен Вадим Красносельский. К примеру, в нынешнем месяце по инициативе приднестровской стороны будет открыт мост через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй. Этот мост станет удобным транспортным коридором сразу для нескольких государств. Президент ПМР акцентировал внимание на том, что данный вопрос носит исключительно экономический характер.

Отдельное внимание в ходе передачи было уделено приднестровско-украинскому сотрудничеству. Украина – не только наш ближайший сосед, но и гарант переговорного процесса. Руководство ПМР делает всё возможное, чтобы выстроить отношения. «Для нас важно, чтобы ситуация в соседнем государстве стабилизировалась», – подчеркнул Президент, отметив позитивный характер взаимодействия, сложившегося со Спецпредставителем Украины по вопросам молдо-приднестровского урегулирования Виктором Крыжановским и послом Украины в Молдове Иваном Гнатишиным. По словам Вадима Красносельского, Приднестровье открыто к диалогу, не скрывает своих намерений и охотно идет на контакт. В том числе всегда готово дать возможность представителям украинских масс-медиа лично ознакомиться с ситуацией, задать интересующие вопросы.

Зарплаты, цены, работа, досуг…

Основная часть вопросов, заданных Вадиму Красносельскому, касалась состояния дел внутри государства. Притом что в Приднестровье, пожалуй, особенно трудно отделить внешнеполитическую проблематику от внутренней.

Индексация зарплат и пенсий, сохранение льгот, контроль роста цен на продукты питания, создание новых рабочих мест – насущные вопросы, которые не должны оставаться без ответов.

Проведенная девальвация требует комплекса мер, направленных на поддержку уровня жизни населения. Президент в данном контексте обратил внимание на принятое решение о заморозке тарифов на энергоносители, коммунальные платежи.

Понятно, что возможности государства на сегодняшний день крайне ограничены.

Однако, как заверил глава государства, «несмотря на все сложности, в 2018 году зарплаты и пенсии планируется увеличить на 7%». Известно также, что в будущем году все льготы сохранятся: резких колебаний в социальной сфере не ожидается.

Интересовались телезрители и наличием механизмов контроля цен на продукты питания и медикаменты. Вадим Красносельский пояснил: такой кон-троль ведет соответствующая служба министерства экономического развития. Государство может влиять на стоимость продуктов прежде всего отечественного производства. Президент заверил: «Никто не допустит спекулятивных цен на продукты первой необходимости». Говоря о ценах на медикаменты, он отметил, что в перспективе торговая наценка примерно на сотню лекарств первой необходимости не будет превышать 10%, что снизит их стоимость.

Проблемы, связанные с трудоустройством, по-прежнему на повестке дня. В 2017 году было создано 1700 новых рабочих мест. Рост занятости зафиксирован в агропромышленном комплексе, легкой промышленности, сфере индивидуального предпринимательства.

Глава государства обратил внимание и на необходимость нового подхода к подготовке кадров. Она должна осуществляться в соответствии с нуждами реального сектора приднестровской экономики. В последние годы возник кадровый перекос: многие предприятия республики ощутили нехватку рабочих и технических специалистов. В скором времени такие кадры будут готовить на базе Молдавского металлургического завода, фабрики «Одема».

Занятость населения, как и досуг молодежи, – вопросы первостепенной важности. Особое беспокойство вызывает распространение наркотиков в подростковой среде. Многое зависит от того, удастся ли найти альтернативу асоциальному поведению – подросток должен быть занят в спортивной секции, в кружке. А государство должно помочь молодому человеку найти себя сообразно интересам. По всей республике работают около тысячи клубно-досуговых центров. Особая роль отводится массовому спорту. Без него невозможны ни спорт профессиональный, ни физическое здоровье нации – такова позиция Вадима Красносельского. Президент рассказал, что на весну будущего года запланировано открытие бендерского стадиона «Динамо», который будет доступен всем горожанам.

Добавим, что на днях вышел новый выпуск программы «Диалоги с Президентом», где был затронут важный для всех приднестровцев вопрос предоставления российской помощи. Глава государства заметил, что, как правило, когда поднимают эту тему, подразумевают финансовые средства. Но сам он смотрит на ситуацию в несколько иной плоскости. Россия – гарант переговорного процесса. Здесь можно и следует говорить о политико-дипломатической помощи. В Приднестровье объявлен курс на гармонизацию законодательства, значит, речь должна идти о помощи правовой. «Я всегда говорил, что Приднестровью следует быть самодостаточным. Мы должны тратить ровно столько, сколько зарабатываем, и ни копейки больше, – сказал Вадим Красносельский. – Поэтому российская финансовая помощь, в случае её предоставления, будет направлена на реформирование нашей экономики».

Приднестровью тоже есть что предложить российским коллегам: отечественная продукция востребована в РФ. Растет объем экспорта в Россию. В самой ПМР свыше 200 тыс. россиян, которые, по словам Вадима Красносельского, должны обладать теми же правами, что и граждане, проживающие на территории России. Президент пояснил, что руководство республики проводит большую работу по взаимодействию с руководством России, депутатским сообществом, предоставляя всестороннюю информацию о положении дел в нашем государстве, рассматривая различные пути решения существующих проблем.

Николай ФЕЧ.