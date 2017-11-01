Столетие Октябрьской революции отметили в республике

В Тирасполе на площадке перед зданием ДДЮТ состоялись митинг и возложение цветов к памятнику В.И. Ленину у здания Правительства.

Праздник продолжился концертом. Бендерчане посвятили этой дате театрализованный митинг. Возле музея железнодорожников местные актеры изобразили ключевые моменты советской истории. Митинги прошли и в северных районах Приднестровья. В Каменке и Рыбнице представители госадминистраций, трудовых коллективов, ветераны, общественники, школьники отдали дань памяти человеку, идеи которого перевернули ход истории.

Выставку советских плакатов, а также митинг организовали в Дубоссарах у памятника Ленину на площади Защитников.

Слободзея и Григориополь также не остались в стороне. Здесь состоялись демонстрации и возложение цветов к памятнику вождю революции. Участники праздничных мероприятий единогласно отмечали, что Великая Октябрьская социалистическая революция стала одним из главных событий ХХ века, внесла большой вклад в развитие мировой истории и ее не вычеркнуть из прошлого.