Аромат хлеба – аромат благополучия и жизни

– Моя работа – моя жизнь. Каждый день я вдыхаю аромат свежего хлеба у себя на работе, и этот аромат сродни аромату жизни, благополучия, домашнего уюта. И даже находясь в отпуске, проходя утром мимо магазина, не могу сдержать волнения, ощутив знакомый запах.

-Люди, покупающие в магазине рано утром наш по-домашнему вкусный хлеб, и не задумываются, откуда берется он в такую рань. А все потому, что мы работаем в основном по ночам. Что может быть вкуснее – к утреннему чаю свежий хлеб с маслом? У меня лучшая в мире профессия! – уверена пекарь Рыбницкого хлебокомбината Ирина Ливицкая.

Есть люди, верность профессии которых утверждается одной фразой: «У него только одна запись в трудовой книжке». Это про нее, пекаря высшего разряда Ирину Олеговну Ливицкую.

Сказать, что она с раннего детства выбрала для себя профессию, будет неправдой. Все случилось позже, когда была школьницей. В советское время в каждой школе были предприятия-шефы. И там, где училась Ирина, шефом был Рыбницкий хлебокомбинат.

– Я до сих пор помню, как интересно рассказывал на наших классных часах о своем предприятии директор хлебокомбината Борис Иванович Гончарук. А в качестве примера, насколько вкусна продукция хлебокомбината, нас угощали булочками и пряниками. На праздники и к встрече гостей, которые иногда посещали школу, наши шефы присылали роскошные караваи, украшенные цветами и колосками из теста. Поднесут гостям пышный румяный каравай на вышитом полотенце – и атмосфера сразу теплеет, гости улыбаются: видно, что рады им и добра желают! – вспоминает Ирина.

Но больше всего ей понравились экскурсии на хлебокомбинат. Первый раз она туда попала зимой. На улице холод и слякоть, а в цеху тепло, светло – от белых халатов и улыбок работников цеха, пахнет уютом и свежим хлебом. Всем школьникам выдали белые халаты и провели по всему цеху – от машины, где делают тесто, до печи, которая совсем не похожа на ту, которую все видели у бабушки в селе…

– Удивительное дело: я впервые побывала в хлебном цеху, но мне все казалось знакомым и родным. Когда экскурсия закончилась, я поняла, что не хочу уходить. Это тот самый случай, когда понимаешь: это судьба… И я сказала начальнику цеха: «Я приду к вам работать». Она только улыбнулась: «Если не передумаешь – милости просим!».

Все так и получилось. После окончания школы приняли Ирину на работу – сначала стажировалась у опытных хлебопеков, а потом стала работать самостоятельно. Наставница, уже немолодая женщина, дала доброе напутствие юной Ирине: «Ты свое плохое настроение оставляй за дверями цеха. Улыбайся – хлеб добрых и веселых любит!».

С тех пор прошло уже 27 лет. Даже не верится…

Начинала с формовщика теста первого разряда, потом освоила специальность машиниста машины, которая замешивала тесто в автоматическом режиме, потом стала работать пекарем. В настоящее время Ирина Олеговна знает работу всех участков производства хлеба и различных хлебобулочных изделий. Она работает пекарем самого высокого, 5-го разряда, грамотно ведет технологический процесс выпечки, контролирует температуру и паровой режим печи. А как точно определяет готовность теста! Опыт и интуиция никогда ещё её не подводили. Но самым любимым процессом для нее был и остается момент, когда хлеб вынимается из жерла печи… Горячий, румяный, живой хлеб и аромат, который наполняет человека энергией жизни. Столько лет прошло, а привыкнуть невозможно…

Рыбницкий хлебокомбинат – предприятие стратегическое. Он обеспечивает продукцией не только магазины, но и все учреждения УНО и здравоохранения, а также МВД и министерства обороны. Причем не только для Рыбницы и Рыбницкого района, но и для Каменки, Дубоссар и Григориополя. И рыбницкие хлебопеки стараются, чтобы и хлеб, и булочки, и различные кондитерские изделия поступали к потребителю самого лучшего качества – без красителей, ароматизаторов и улучшителей вкуса. Это непросто и недешево – производить продукцию по ГОСТам вместо хитрых и не всем понятных ТУ. Но Ирина Ливицкая уверена, что это тот самый случай, когда лучше следовать традициям, а не моде. Не зря продукция Рыбницкого хлебокомбината уже не раз становилась победителем конкурса «Приднестровское качество», а его директор Владимир Сычев был признан «Человеком года-2016» в номинации «Трудовая доблесть».

Ведь главное правило, которое усвоила Ирина Ливицкая и ее коллеги, – при производстве хлеба нужно не только четко следовать всем правилам технологии, но и обязательно отдавать ему частичку теплоты своего сердца. И это не лирика. Каждый человек, работающий с тестом (дома, в общепите или в пекарнях), скажет, что хлеб можно печь только с добрым расположением духа и хорошим настроением.

Без доброй улыбки вкусного хлеба не испечешь!

Дина Листюгина.

г. Рыбница.