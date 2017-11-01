Официальное сообщение министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики

3 ноября 2017 года в офисе миссии ОБСЕ в городе Кишинёве представителями по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталием Игнатьевым и Георгием Бэланом в присутствии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе в формате «5+2» было подписано Протокольное решение «Об открытии моста через реку Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок».

Протокольное решение вступило в силу с даты подписания.