Парламентские хроники

Верховный Совет освободил Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства от уплаты госпошлины за регистрацию селекционных достижений.

Изменение законодательных норм вызвано необходимостью сокращения расходов и увеличения доходов научного учреждения, расширения платных услуг. «Ежегодно Приднестровский НИИ сельского хозяйства поддерживает не менее 40 патентов. Сумма оплаченной госпошлины за услуги по регистрации и поддержанию патентов на селекционные достижения составила в 2014 г. – 17526 руб., в 2015 г. – 6496 руб. ПМР, в 2016 г. – 8120 руб. ПМР», – констатируется в пояснительной записке к законопроекту. Сэкономленные средства можно будет использовать для проведения научных разработок, их продвижения на внутреннем и внешнем рынках.

Экономические агенты республики и в этом году не будут оплачивать так называемый налог на убытки.

Это стало возможным после принятия депутатами Верховного Совета поправки Александра Коршунова в Закон «О налоге на доходы организаций». Она коснется хозяйствующих субъектов, которые по итогам этого года сработают в убыток. Частичное освобождение от «налога на убытки» практиковалось в 2015 и 2016 годах. Кроме того, от пересчета налогооблагаемой базы с учётом 5% рентабельности в случае получения убытков в дальнейшем будут освобождаться «субъекты инновационной деятельности».

Савва МОРОЗОВ.