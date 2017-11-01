Первая необходимая помощь должна быть оказана на месте

Министр здравоохранения доложил Президенту о качестве питания в медицинских учреждениях республики.

Андрей Гуранда констатировал, что качество питания в медучреждениях – непростой вопрос, которому в предыдущие годы уделялось недостаточно внимания. Сегодня состав и качество меню в приднестровских больницах находится под контролем специалистов.

Министр здравоохранения сообщил главе государства о том, что предпринятые меры привели к положительным результатам: в разной степени, но все медучреждения обеспечены мясными и молочными продуктами, а также овощами и фруктами.

Неудовлетворительное состояние помещений Рыбницкой центральной больницы – еще один вопрос рабочего совещания. На данную проблему в ходе недавнего эфира на Первом Приднестровском телеканале внимание Президента обратили и телезрители. Андрей Гуранда проинформировал Вадима Красносельского о том, что на сегодняшний день в медучреждении проводятся работы по благоустройству: отремонтирован второй терапевтический корпус, в процессе строительства находится галерея между зданиями. Она позволит транспортировать больных, минуя улицу.

«Больница досталась нам в плохом состоянии, но мы прилагаем максимум усилий для улучшения условий», – заверил Президента министр.

Как информирует пресс-служба Президента, Вадим Красносельский обратил внимание Андрея Гуранды на то, что речь не идет о сиюминутных решениях. «Важно, чтобы руководство больницы разработало план работ по благоустройству, а государство обеспечит необходимое финансирование», – сказал Президент.

Развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов – тема, волнующая многих жителей сельской местности. В начале 2017 года Вадим Красносельский поставил перед минздравом задачу восстановления сети ФАПов. Андрей Гуранда рассказал о том, как данная задача решается, на примере Рыбницкого района. В недавнем времени в селе Мокра на средства местного землепользователя был построен современный ФАП модульного типа. По словам министра, для жителей села это было настоящим праздником. Возобновлена работа пунктов первой медицинской помощи в сёлах Андреевка, Красненькое, Жура. В процессе восстановления находится ФАП в селе Владимировка Рыбницкого района, сообщил Андрей Гуранда.

Вадим Красносельский подчеркнул значимость ФАПов для сельских жителей. «Не каждый человек, в особенности если речь идет о людях преклонного возраста, может поехать в город. Поэтому первая и минимально необходимая помощь должна быть оказана на месте», –

считает Президент. Он поручил министерству здравоохранения разработать программу развития в Приднестровье сети ФАПов. Для ее реализации планируется привлекать различные источники финансирования, в том числе и средства предпринимателей. По словам Вадима Красносельского, это станет хорошим примером социальной ответственности бизнеса.