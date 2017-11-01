Аллея поколений

100 яблоневых саженцев в канун векового юбилея советской милиции украсили территорию управления по вопросам миграции МВД ПМР.

Закладке «Аллеи поколений» предшествовало торжественное мероприятие, состоявшееся на плацу УпВМ. В этот день в одном строю с действующими сотрудниками органов внутренних дел стояли ветераны МВД, а также родные и близкие погибших при исполнении обязанностей сотрудников миграционной службы – майора милиции Фрунзы Олега Андреевича и старшего лейтенанта милиции Вершкова Владимира Владимировича.

Поздравляя личный состав и многочисленных гостей, руководитель ведомства Руслан Мова отметил: «Для граждан человек в милицейской форме олицетворяет собой власть, закон и справедливость. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – грамотной и профессиональной работой. Безусловно, милиция – это сфера деятельности для сильных духом людей. Нет другой такой профессии, которая требовала бы столько выдержки, мужества, самоотдачи, постоянной готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. К сожалению, наша служба не обходится без горьких потерь. Героизм павших, их преданность республике, своему народу достойны вечной памяти».

Присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга товарищей минутой молчания. Отец Владимира Вершкова и вдова Олега Фрунзы поблагодарили руководителей за внимание и заботу, которыми окружены их семьи.

Министр внутренних дел вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам миграционной службы. Трогательный подарок в канун Дня милиции подготовили дети сотрудников УпВМ. В стихотворной форме они желали своим родителям спокойных милицейских будней.

Кульминацией мероприятия стала закладка «Аллеи поколений». В высадке саженцев колоновидной яблони приняли участие руководитель МВД, начальники различных подразделений ведомства, ветераны органов внутренних дел, личный состав и дети сотрудников миграционной службы.

Ольга ЛАЗНЕВАЯ.