Товарищи рядовые и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы органов внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем милиции!

Этот праздник символизирует связь времен, преемственность поколений советских и приднестровских милиционеров, которые сегодня вместе встречают столетнюю годовщину со дня образования советской милиции.

Приднестровская милиция имеет славную и героическую историю. Подразделения внутренних дел одними из первых встали на охрану суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики, защищая население от вооруженной агрессии Республики Молдова. Мы помним всех, кто в 1992 году положил жизнь на алтарь победы, выполняя свой долг, и отдаем дань памяти их бессмертному подвигу.

Сегодня милиция Приднестровья – это высокоорганизованный, слаженный коллектив. Обладая высокими моральными и профессиональными качествами, сотрудники органов внутренних дел достойно выполняют служебный долг, обеспечивая торжество закона, сохраняют правопорядок и внутреннюю стабильность государства. Ответственность, принципиальность, компетентность – это те качества приднестровских милиционеров, благодаря которым наши граждане могут быть уверены, что их жизни, их права находятся под надежной защитой.

Особые слова благодарности и признательности за самоотверженный труд в этот день принадлежат ветеранам, чей бесценный опыт и сегодня служит повышению эффективности работы всех подразделений органов внутренних дел Приднестровья.

В этот торжественный день благодарю вас, уважаемые сотрудники и ветераны милиции, за службу Родине! Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!

Вадим Красносельский, Президент ПМР.