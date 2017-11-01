Турбизнес в помощь экономике

Путь самопознания, на первый взгляд, никак не связанный с извлечением каких-либо дивидендов, может принести ощутимые результаты и в финансовом выражении.

К примеру, задаваясь вопросами: «Кто мы?», «Каковы наши особенности?», приднестровцы не только смогут сохранить свой культурный код, но и добиться успехов в туристическом бизнесе.

Разговор о привлекательности Приднестровья для российских туристов состоялся у главы государства Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Фаритом Мухаметшиным и руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым.

Говорили о достопримечательностях, потенциале, перспективах включения приднестровских предложений в российские проекты. Вадим Николаевич обратил внимание на уникальность региона, сохранившего лучшие российские и советские традиции, всё то, чем некогда славилась Советская Молдавия, привлекая гостей из самых отдаленных уголков Страны Советов. Гостеприимные люди, южный колорит, красивые места, чистый воздух, натуральные овощи и фрукты, Днестр, курортно-оздоровительные комплексы, приемлемые цены – таковы наши аргументы.

Гости из России осмотрели Военно-исторический мемориальный комплекс, Бендерскую крепость. По словам руководителя Федерального агентства по туризму, россияне, посетив Приднестровье, найдут здесь комфортную среду, прекрасные условия для отдыха, исторические памятники и места, объединяющие наши государства. По его мнению, важно проводить широкую информационную работу, чтобы в России больше знали о крае. «На сегодняшний день нет приднестровского турпродукта, который бы присутствовал на рынке Российской Федерации, – отметил Олег Сафонов. – Цель моего визита – организация работы по его созданию. Нам необходимо подготовить пакетные туры по принципу «Все включено». Они очень популярны среди россиян. Цены, которые может предложить Приднестровье в санаторно-курортной сфере, очень привлекательны. Плюс к этому качественное питание и возможность лечения».

Российский специалист рассказал, что у Ростуризма есть проект «Доступное путешествие», название которого говорит само за себя. Предложения приднестровцев вполне можно было бы в него включить.

Притом что в Приднестровье уже есть свои туристические бренды, следует признать: туристическая нива во многом остается непочатой. Очень перспективные направления – паломничества в храмы и монастыри, эко- и агротуризм, путешествия по историческим местам, спортивный туризм… Сами приднестровцы даже не представляют, сколько в республике живописных уголков, главное преимущество которых как раз и заключается в патриархальности, удаленности от мегаполисов, в том, что глобализация, урбанизация, по счастью, пока ещё не добрались до них.

Для приднестровской экономики туризм может стать серьезным подспорьем. Считается, что активизация деятельности в этом секторе способна дать толчок развитию свыше полусотни подотраслей народного хозяйства. Но развитие турбизнеса и ко многому обязывает. Всем нам нужно научиться беречь то, что имеем, аккуратно подходить к памятникам истории и архитектуры, сохранять чистыми берега Днестра, охранять лесные массивы, не на словах, а на деле любить место, в котором живем, чтобы передать это чувство и гостям республики.

Николай Плющинко.