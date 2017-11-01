Русские по духу

Приднестровская делегация стала участником XI Ассамблеи Русского мира. В его работе приняли участие представители соотечественников из 73 государств.

По традиции все ассамблеи начинают работу 4 ноября – в День народного единства. Символичным стало и место проведения XI Ассамблеи Русского мира – в Нижнем Новгороде. Именно в этом городе 405 лет назад Мининым и Пожарским начало формироваться народное ополчение, которое впоследствии смело польских шляхтичей и всяких Лжедмитриев и освободило Москву от иноземных супостатов.

В ходе пленарных заседаний, панельных дискуссий представители российских диаспор обсуждали вопросы развития русского языка, обучения ему в школах. В их рамках состоялась также презентация учебных пособий, выпущенных при поддержке фонда «Русский мир», который возглавляет депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Председатель Верховного Совета Александр Щерба был в составе президиума открывшей XI Ассамблею дискуссии, посвященной поискам идей, которые Россия может предложить миру. Он рассказал о вековых связях Приднестровья и России, о том, что приднестровцы ощущают себя русскими по духу, о том, что они стремятся быть в составе РФ, о складывающейся в нашей республике ситуации. «Ассамблея – это важное для всех, кто ощущает себя русским, событие, приуроченное к Дню народного единства. Оно, безусловно, стало значимым и знаковым. Отрадно, что Приднестровье на этом форуме соотечественников было представлено отдельной делегацией. Нас признают как частичку Русского мира. Мы себя так и идентифицируем», – заявил, комментируя участие приднестровцев в Ассамблее Русского мира, спикер парламента Александр Щерба.

И участие это было активным, представители нашей республики работали в различных секциях, высказывали позиции о единстве Русского мира, его обширности и многогранности, одной из маленьких граней которого является многонациональный приднестровский народ со своим голосом. И хоть мы далеко от исторической родины, это не мешает нам сотрудничать с Россией в экономической, языковой, культурной, социальной, гуманитарной областях. В этом мы находим поддержку и фонда «Русский мир», и России в целом, а также соотечественников, проживающих в разных уголках планеты. Кстати, как проинформировали участников XI Ассамблеи Русского мира, за пределами РФ проживает больше людей, ощущающих себя русскими, чем на ее территории. И приднестровцы – частичка этой многомиллионной армии.

Сегодня мир с большой надеждой взирает именно на Россию, которая в отличие от американской политики гегемонизма готова предложить международному сообществу новые идеи, могущие изменить мир. И в этом Приднестровье не исключение.

Александр ЗАВЕЛЯ.