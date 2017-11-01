Положительный эффект даст ужесточение контроля

Глава государства обсудил с депутатами Верховного Совета перспективы развития города Бендеры.

Народные избранники, представляющие в законодательном органе Бендеры, рассказали Вадиму Красносельскому о проблемах города и своем видении их решения.

По словам Александра Коршунова, одной из сложностей является отсутствие концепции развития города. При этом Бендеры благодаря своей богатой истории имеют серьезный туристический потенциал. За пределами республики хорошо известны такие достопримечательности, как Бендерская крепость и Военно-исторический мемориал. Но туристическую составляющую необходимо развивать, считают депутаты.

Вадим Красносельский отметил, что в этом направлении ведется активная работа. Президент рассказал парламентариям о своей встрече с главой российского Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, в ходе которой обсуждалась возможность включения достопримечательностей нашей республики в российские туристические маршруты. Приднестровье получит хорошую возможность представить отечественный турпродукт на деловом форуме, который пройдет в первых числах декабря в Москве.

В ходе встречи, по информации пресс-службы главы государства, Президент поделился с депутатами планами развития инфраструктуры Бендерской крепости. В будущем году к 610-летию Бендер на территории крепости планируется разбить Александро-Невский парк, который будет постоянно открыт не только для туристов, но и для всех желающих. «Этот проект важен не только для Бендер, но и для всей республики», – выразил уверенность Вадим Красносельский.

Глава государства констатировал, что на сегодняшний день доля туризма в ВВП Приднестровья составляет 0,02%. Объем средств, направляемых государством на развитие отрасли, также недостаточен. «Несмотря на бюджетный дефицит, мы должны закладывать в госказне средства на развитие туризма и в зависимости от возможностей увеличивать их объем», – считает Вадим Красносельский.

Говоря о значимости развития города в соответствии с определенной концепцией, Президент акцентировал внимание депутатов на необходимости дальнейшего озеленения Бендер.

В ходе диалога с главой государства депутаты подняли тему развития сферы ЖКХ г. Бендеры, в которой, по словам Александра Коршунова, в последнее время наблюдаются положительные моменты. Президент считает, что навести порядок в ЖКХ можно только путем реформирования системы контроля над расходованием средств. «Опыт соседних государств, в том числе и России, показал, что все реформы ЖКХ имеют негативные результаты. А вот ужесточение контроля над тем, куда тратится каждый поступивший от населения рубль, даст положительный эффект», – уверен Вадим Красносельский.

Участники встречи также обсудили перспективы развития сферы общественного транспорта г. Бендеры.