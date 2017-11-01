Акция «Льготная неделя»

Подписаться на государственные республиканские газеты «Приднестровье», «Гомiн» и «Адевэрул нистрян» с учетом 10%-й скидки от каталожной стоимости можно будет с 13 по 17 ноября. Акция приурочена к подписной кампании на 2018 год. В этот период каждый желающий сможет оформить полугодовую и годовую подписку на государственные печатные издания во всех почтовых отделениях связи ГУП «Почта Приднестровья».

ГУ «Приднестровская газета», начиная с 2014 года, регулярно проводит льготные акции.