Зовите просто Катей

У большинства из нас дома хранятся старые журналы и газеты, которые годами скапливаются на антресолях, чердаках. Часто печатные страницы уходят в небытие, но есть такие умельцы, которые дают им вторую жизнь, причем более долгую и интересную.

Екатерина Гребенькова из села Владимировка – местный народный умелец, занимается плетением из газет. Собственными руками вот уже 4 года она создает декоративные изделия из газетных трубочек: вазы, корзины, хлебницы, подставки для документов, а также бутылок и искусственных цветов в виде велосипедов, мельниц и другого. Эти навыки Екатерина переняла от своего отца, который занимался лозоплетением. В далеком детстве моя героиня ездила с ним по селам и собирала лозу.

Во взрослой жизни Екатерине было некогда заниматься этим увлечением, а вот когда дети выросли, ушли из родительского дома, да и она вышла на пенсию, женщина решила вспомнить элементы народного ремесла. Искать и подготавливать лозу для плетения изделий – дело нелегкое, а вот использовать вместо лозы газетные трубочки намного проще. «Я взяла старые газеты, которые были у меня, и начала пробовать, что получится. Получилась одна ваза, другая, потом пошли корзины, хлебницы, вот так я и возродила увлечение своего отца», – рассказала Екатерина Гребенькова.

Готовые изделия мастерица покрывает морилкой или лаком, декорирует их в технике декупаж, то есть на готовый предмет до его покрытия приклеивает вырезанный рисунок, картинку или орнамент. Газетные трубочки народная умелица часто окрашивает в разные цвета, таким образом получаются яркие и интересные композиции. В последнее время стала увлекаться и вышивкой бисером. «Сейчас у меня больше времени, я пенсионерка, работаю полдня, приду домой, уберу, приготовлю, закончу все свои домашние хлопоты, а после обеда рукодельничаю. Творчество – это мое, оно меня завораживает», – отметила Екатерина. Уже сейчас она начала подготовку к новогодним праздникам, гостей будет много, поэтому каждому из них нужно смастерить подарок.

Рукодельница нередко участвует в местных выставках, принимала участие и в праздновании 225-летия со дня основания Тирасполя. Ее необычные работы пользуются популярностью.

Помимо рукоделия Екатерина Гребенькова поет в местном вокальном коллективе «Селяночка». Исполняет русские и украинские песни. Мастерица из Владимировки увлекается и творчеством российского певца Ярослава Сумишевского. Ни один из его концертов в Приднестровье она не пропустила. Певец из России в ходе одного из своих визитов в республику был в гостях у жительницы приднестровского села, где она угощала его местным вином и национальными блюдами. «Его ко мне привезла арт-директор одного из столичных ресторанов, где Ярослав выступал. Она решила сделать мне сюрприз: позвонила и сказала, что едет к нам в гости, я накрыла стол и ждала её, а она приехала с Ярославом, он шел по двору и закрывал лицо цветами, чтобы его никто не узнал. Зашел в дом, и когда я его увидела на пороге, у меня был шок», – рассказала Екатерина.

Благодаря активной жизненной позиции сельчанка нередко становится организатором сельских культурно-массовых мероприятий. Например, под ее руководством проводятся празднования дня рождения улицы Садовой, где живет Екатерина. В перспективе рукодельница планирует освоить и вышивку атласными лентами. Возможно, когда-то откроет кружок для юных дарований, где будет их обучать премудростям творчества.

…Вот такие женщины есть в приднестровских селеньях – заботливые жены, мамы и бабушки, хорошие хозяйки, ответственные работники, творческие и разносторонне развитые личности.

Дина Боровинская.