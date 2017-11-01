Вода, сила, терпение…

Пристально смотришь на тихую и недвижную гладь бассейна. Вот она, твоя дорожка, которая зовет тебя к победе, а вода стремится взять твое тело в плен. Миг – и ты прыгаешь вперед, борясь со стихией, не ведя числа мощным и быстрым движениям рук. Ты уверен, что будешь первым!

Знакомьтесь: Анастасия Мощенская, мастер спорта России по плаванию. 17 лет. Как говорится в хрестоматийном фильме, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Она родилась и начала карьеру в Тирасполе, однако затем переехала в Сочи, где и достигла немалых результатов, завоевав не одну золотую медаль на различных первенствах России. Однако жизнь движется своим чередом, и в конце августа Анастасия приняла новый вызов судьбы: она приехала в родной город и решила добиться успеха уже в столице Приднестровья.

Предыстория спортивной карьеры Анастасии такова: в школе, еще в Тирасполе, их класс пошел плавать в бассейн по абонементу, и тренеру понравилась техника юной школьницы, потому он отобрал ее в свою группу. В 3-4-м классе девочке очень нравилось заниматься плаванием, первые соревнования, первые эмоции… «Были переломные моменты, конечно, когда я не хотела ходить в секцию, так как это занимает очень много личного времени, но понимала, что без плавания не смогу, – признается спортсменка. – Спустя два года по семейным обстоятельствам мы уехали в Россию, там я тоже нашла тренера и пять лет непрерывно занималась. В 2015 году получила звание мастера спорта России, а также стала членом сборной Краснодарского края».

А дальше пошли места и медали разного калибра, коих у Анастасии не счесть. Второе место на первенстве России, первое – на соревнованиях Южного Федерального округа, звание лучшего спортсмена Краснодарского края и города Сочи… «Надеюсь, что в родном городе моя карьера пойдет еще лучше, – делится с нами Анастасия Мощенская. – В Тирасполе более хорошие условия. В Сочи нет хороших спортивных бассейнов, и я тренировалась в пансионатах, без тумбочек, бассейны нестандартные… Здесь все на порядок лучше».

Семья Мощенских по праву может считаться спортивной – папа Насти в молодости был боксером. Это оказало влияние на нее, считает девушка, потому что в переломные моменты именно папа заставлял не бросать плавание, и сейчас она осознает, насколько он был прав. Мама и бабушка тоже всегда тепло поддерживали все усилия дочери и внучки.

Не так давно Анастасия поучаствовала в одном из своих первых соревнований в Приднестровье – в бассейне СК «Шериф» проходил турнир по плаванию «Личный рекорд». Победа на дистанции в 50 метров вольным стилем не заставила себя долго ждать. Но любимые дистанции и стиль, как отмечает наша собеседница, – это 50 и 100 метров брассом, на которых она чувствует себя, как ни банально звучит, «как рыба в воде».

«Я провожу в воде времени больше, чем на суше, – смеется Анастасия. – В другом виде спорта себя никогда не видела». Задаем вопрос молодой, но уже опытной пловчихе: а что бы она посоветовала тем, кто не умеет плавать? «Самое важное – это хороший тренер, – уверена она. – Если он правильно расположит к себе ученика, тот даже не подумает бояться воды». Сама же Анастасия Мощенская очень верит в своего нынешнего наставника, Евгения Михайловича Гарабецкого.

«Плавание занимает очень серьезную часть моей жизни, – продолжает Анастасия, рассказывая о своем распорядке. – Времени вообще в обрез. Утром тренировка, затем – сразу в колледж МАЭП, после колледжа – снова на тренировку. И только в девять я дома». Спортсмены как никто другой ценят свободное время и обычно стараются провести любой вечер без дел в кругу семьи. Воскресенье – день, когда можно предаться долгожданному отдыху. Но и дома на диванчике не полежишь! Анастасия, уехав из города Сочи от родителей, живет сейчас с бабушкой, так что отдых у нее исключительно активный. В Тирасполе ей комфортно, нравится и учиться, и жить, и тренироваться – это самое главное.

Одним из самых запоминающихся событий в жизни Анастасии стало участие в открытии Олимпиады-2014. «Мы долго репетировали открытие, но затем мне пришлось уйти, потому что я уезжала на соревнования, которые были для меня важнее, – рассказывает об этом спортсменка. – Меня поначалу исключили из списка, но когда я приехала с соревнований, позвонили и сказали: «Ты не хочешь вернуться и участвовать в открытии?». Я воскликнула: «Конечно, хочу!». Все было незабываемо, красочно, а с нами в сценке участвовал Николай Валуев».

В конце общения спрашиваем у Анастасии: какими тремя словами она может охарактеризовать плавание? Это без преувеличения самый красивый и самый полезный вид спорта. «Вода, сила и терпение», – с улыбкой отвечает Анастасия Мощенская. А цели и перспективы спортсменки – самые высокие. И это правильно – какой же может быть спорт без амбиций? Зимой ее ждет чемпионат Молдовы, а оттуда уже нужно отбираться на чемпионат Европы и мира, чтобы затем прийти к своей главное мечте – квалифицироваться на Олимпийские игры.

Впрочем, завершим рассказ о спортсменке ее же красивыми словами: «Золотая олимпийская медаль – это не мечта, это мое будущее».

Андрей ПАВЛЕНКО.