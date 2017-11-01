Спасибо, учитель!

Не бывает в природе фальши, все в ней совершенно и честно… Красиво сказано. И не только красиво, но и верно. Достаточно взглянуть на мир солнечным октябрьским утром, когда до настоящих холодов, хочется верить, еще вечность, чтобы убедиться в этом.

Взрослеем мы, подрастают наши дети, внуки, все течет, все меняется, но неизменной остается у нас дорога к школе, к учителю. Сегодня даже сложно подсчитать, скольких своих воспитанников встречала и в школе, и уже взрослыми у себя дома Екатерина Алексеевна Кирияк. И всегда первым звучало одно слово: «Спасибо. Благодаря Вам поступил в вуз. Благодаря Вам нашла свое призвание. Благодаря Вам пользуюсь авторитетом у людей…». И все это притом, что тот заветный ключик к сердцам учеников приходится Екатерине Алексеевне подбирать с гораздо большими усилиями, чем многим другим ее коллегам, ведь вначале она разговаривает со своими воспитанниками на языке, для них не понятном. Но проходит не так уж много времени – и на ее уроках господствует английский. А их основой, стержнем становится эта невысокая светловолосая женщина, с глазами, излучающими свет, и только ей одной известными секретами мастерства, которыми она, впрочем, охотно делится: «Безумно люблю свою работу, безумно люблю свой предмет и ощущаю наивысшее удовлетворение от того, что он становится любимым для моих учеников».

Свой первый шаг на пути к любимой профессии Е.Кирияк сделала в 1971 году, поступив в Кишиневский государственный университет, который окончила, став одной из лучших выпускниц факультета иностранных языков. Первое место работы – спецшкола столицы Молдавии. Долго умная, образованная, с чудо-косой и тонким станом девушка одна, естественно, оставаться не могла. И вот уже на свадебном фото она в белой пене фаты рядом с мужем, на родину которого – в Каменку – молодые и переехали в 1978 году. С этого времени Екатерина Алексеевна неизменно обучает английскому языку воспитанников второй городской школы.

На ее счету звание «Отличник народного образования», грамоты Президента и министра просвещения республики, многочисленные поощрения со стороны руководства района и города, управления народного образования. Ее ученики занимают призовые места в олимпиадах, успешно сдают экзамены в вузы на престижные факультеты. Благодаря большому опыту, высокому профессионализму Екатерины Алексеевны, что не один раз отмечали и иностранцы — люди, для которых английский язык является родным, ей было доверено от Каменского района принимать в 1995 году вступительные экзамены по английскому языку в Приднестровский госуниверситет.

Яркие искорки в глазах педагога вспыхивают с особой силой, когда она вспоминает своих лучших учеников. Среди них А. Подгородецкий, В. Лозовский, О. Жора, А. Кирияк, Н. Мирон, А. Гончарук, Н. Крук, Б. Матейчук…

Надо сказать, что достаточно сдержанная и строгая во время уроков, Екатерина Кирияк на самом деле отличается очень веселым характером, умеет удачной шуткой подарить хорошее настроение любому человеку. Кажется, шагает по жизни легко, словно играя, и сама судьба ей в ноги стелется… К сожалению, все гораздо сложнее. Как верно отметил кто-то из талантливых, в этом мире мы словно цветы в траве или яблоки на ветках. Совсем молодой, едва за тридцать, похоронила женщина свою надежду и опору: умер муж, оставив ее с двумя маленькими детьми. При всех своих достоинствах десять раз могла бы выйти замуж, но жизнь посвятила детям. Не растерялась, не утонула в страшном горе, сказав себе: «Я все-таки сильная! Я справлюсь!». Время летит быстро. И вот уже не одна полная семья по-доброму завидует Екатерине Алексеевне, ведь далеко не всем удается вырастить таких хороших детей. Не только воспитала, но и высшее образование дала, душу вложила в каждый шаг сына Анатолия и дочери Светланы, которые внуками порадовали, чем-то похожими на нее – такими же белокурыми и быстрыми. А уж как любят они бабушку!

Очень часто примером для подражания для нас становятся в первую очередь учителя. Екатерина Алексеевна не является исключением из этого правила. Таким примером стала для нее когда-то молодая, энергичная сельская учительница английского языка. Таким примером служит и она вот уже на протяжении 40 лет для своих воспитанников. А это дорогого стоит. И не будем придерживаться сухих определений понятия «счастье» в словаре Даля как состояния полного удовлетворения жизнью. Оно имеет очень много оттенков: вспыхивает искорками восторга в глазах детей и внуков, зажигает золотом осеннюю листву, переливается бриллиантами росы в пышных букетах роз, которые щедро дарят в праздники Екатерине Алексеевне Кирияк ее ученики – совсем юные и те, чьи волосы уже украсила седина, обязательно добавляя при этом: «Спасибо, учитель!».

Людмила ЛУПАШКО.

г. Каменка.