За тепло в доме

На вопросы читателей отвечает министр промышленности и регионального развития ПМР Николай ГЛИГА

Общение министра промышленности и регионального развития Николая ГЛИГИ с читателями газеты «Приднестровье» в эти осенние дни закономерно. За час с небольшим непрерывного диалога удалось затронуть немало вопросов многоотраслевого хозяйства: и начавшийся отопительный сезон, и ремонт домов, и оплата коммунальных услуг… В общем, разговор получился живой и, полагаем, полезный для каждого, кто хочет быть в курсе большой работы на жилищно-коммунальном фронте. Наиболее интересные и актуальные вопросы и ответы на них во время «Прямой линии» мы сегодня и публикуем.

Людмила Шершнева, пенсионерка, г.Тирасполь.

– Мне, жившей ещё при советском строе, трудно привыкнуть к нынешнему разбазариванию стеклотары. По утрам, ещё до выхода дворников на работу, можно лицезреть множество пустых бутылок из-под алкоголя. Да и так, проходя по улицам, нередко увидишь валяющуюся где попало стеклотару, хорошо, если не разбитую. Вопрос: есть ли в нашем городе и в республике пункты приёма стеклопосуды? И если нет, то почему государством упускается такая статья экономии или даже заработка?

Ответ: – Вопрос сбора и сортировки отходов находится под пристальным вниманием городских властей. В Тирасполе появились контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов, запущена в эксплуатацию линия сортировки твердых бытовых отходов.

Приемка стеклопосуды на безвозмездной основе организована на участке сортировки твердых бытовых отходов по адресу: переезд Гребеницкий, 12.

Александр Томачинский.

– Николай Яковлевич, добрый день. Сложилась следующая ситуация. Мы зарегистрировали ООО с направлением деятельности «Архитектура, проектирование» (это лицензируемый вид деятельности). Для того, чтобы получить соответствующую лицензию в вашем министерстве, нам необходимо предоставить копии трудовых книжек и трудовых договоров с нашими сотрудниками, однако последние (у нас есть архитекторы и инженеры, желающие работать в нашей команде) не хотят увольняться и переходить к нам на работу, поскольку нет гарантий в получении лицензии. Грубо говоря, мы имеем замкнутый круг. Возможно ли урегулировать данный вопрос в следующем ключе? К примеру, мы как ООО направляем вам письмо с желанием заниматься данной лицензируемой деятельностью, вы нам предоставляете некий «бета-вариант» разрешительного документа сроком на месяц-два, в течение которого мы уже начнем выполнять определенные виды работ и наберем трудовой коллектив. Возможны другие варианты, может быть, вам виднее. Главная цель – занятость населения, создание рабочих мест и успешные бизнес-проекты.

Ответ: – Уважаемый Александр! В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными правительственными документами, к проектированию допускаются организации, имеющие в своем штате главного инженера проекта и инженера-конструктора, работающих на постоянной основе и имеющих высшее специальное образование и стаж работы не менее 3 лет в качестве проектировщика. Для подтверждения наличия в штате работников представляются копии трудовых книжек. Лицензия выдается в единственном экземпляре на срок 5 лет. В случае отсутствия в штате организации специалистов, необходимых для выполнения видов работ в заявляемой сфере деятельности, соискатель лицензии не соответствует требованиям действующего законодательства. В связи с этим наше министерство считает невозможным выдачу документа разрешительного характера «авансовым» методом или в качестве «бета-варианта».

Екатерина Руснак, жительница с. Подойма Каменского района.

– Я живу в 5-м районе, который является у нас самым безводным. Приходится носить воду издалека. О том, чтобы поливать в засушливое время приусадебный участок, вообще речи нет. Мы, жители этого района, интересуемся, есть ли у нас надежда на централизованную прокладку водопровода?

Ответ: – В настоящее время Верховным Советом республики ведется подготовка ко второму чтению проекта Закона ПМР «Об утверждении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 2017-2020 годы». В рамках вышеуказанной программы в с. Подойма запланировано выполнение следующих видов работ:

– бурение 1 артезианской скважины;

– устройство 240 м ограждения охранной зоны артезианской скважины;

– устройство защитного сооружения над скважиной;

– прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб.

После принятия вышеназванного Закона и наличия финансирования по данной программе работы будут выполнены.

Ольга Катеренчук, жительница с. Подойма Каменского района.

– Моя мать, Наталья Кисничан, в силу возраста и состояния здоровья нуждается в постоянном уходе. Особенно сложно в холодный период года. Учитывая, что ее домовладение не газифицировано, требуется немало средств на приобретение топлива. Те пенсионеры, которые отапливают свое жилье газом, получили от государства значительные льготы на его оплату. Хотелось бы узнать, планируются ли какие-то изменения в этом плане и для остальных людей пенсионного возраста?

Ответ: – Вопросы, связанные с приобретением топлива в отопительный период для нужд граждан, дома которых не газифицированы, находятся в ведении госадминистраций городов и районов. В их же компетенцию входит рассмотрение возможности предоставления льгот малообеспеченным слоям населения в качестве государственной меры социальной поддержки. По Вашему вопросу необходимо обратиться в госадминистрацию Каменского района и г. Каменки. Министерство промышленности и регионального развития окажет содействие.

Анатолий Оларь, глава госадминистрации села Красный Октябрь Каменского района.

– Теплотрасса школы частично находится на балансе Каменского участка МГУП «Тирастеплоэнерго». Следовательно, тепловики обслуживают только свою часть. Учитывая, что у образовательного учреждения нет ни необходимой техники, ни специалистов, ни достаточного количества средств для того, чтобы осуществлять ремонтные и профилактические мероприятия, просьба помочь в вопросе полной передачи теплотрассы на баланс профильной службы.

Ответ: – Данный вопрос, безусловно, требует разрешения. Министерство промышленности и регионального развития планомерно проводит работу по приему на баланс специализированных энергоснабжающих предприятий оборудования и сетей, обеспечивающих энергоснабжение социальных объектов и находящихся на балансе социальных учреждений и организаций. Тем самым данные учреждения и организации освобождаются от несвойственных им функций, при этом экономятся средства для содержания штата обслуживающего персонала.

Для решения обозначенного вопроса, учитывая, что прием-передача объектов и сетей теплоснабжения осуществляются в межотопительный период, передающей стороне необходимо подготовить обращение в адрес нашего министерства с целью дальнейшего документального производства приема-передачи тепловой сети на баланс специализированной теплоснабжающей организации.

Коллективный вопрос от жителей частного сектора г.Каменки (фамилии не назвали).

– Работники газовой службы имеют право осуществлять проверку газовых счетчиков два раза в год, как это делают электросети. Они же занимаются проверкой ежемесячно, вызывая недовольство людей. Нельзя ли упорядочить их посещения?

Ответ: – Вопрос министерство возьмет на контроль, и данная процедура будет оптимизирована.

Людмила Главацкая, ул.Гвардейская, 100, г. Рыбница.

– Дом новый, постройки 90-го года, стоит на косогоре. Для его укрепления установлена подпорная стена, которая дала трещину. Если не сделать ремонт, дом будет садиться. Уже сейчас он отходит от цоколя, и вода попадает в подвал. Обращались в ЖЭУК в 2016 и в нынешнем году. Ответили, что ремонта не будет, его только запланировали. Но не верится. Помогите.

Ответ: – Ваш вопрос направлен в госадминистрацию г.Рыбницы с предложением создать комиссию и провести оценку технического состояния дома. По результатам будут приняты решения об устранении причин его усадки.

Рыбничанка, не представилась.

– Я живу в пятиэтажке в районе военкомата. У нас не всегда вовремя убирается мусор из контейнеров. Хотя по графику должны по вторникам, четвергам и субботам. Но были случаи, когда мусор не убирали по неделе, а то и больше, мотивируя тем, что машина поломалась. Деньги мы платим вовремя, а перерасчет за не вывезенный вовремя мусор нам не делают.

Ответ: – Договоры на предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО заключает МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» непосредственно с собственниками жилых помещений в многоквартирном доме. В случае поломки спецтехники, сбор и вывоз ТБО осуществляют другие машины. Мусор вывозится согласно графику. По данным МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», мусор вывозится согласно графику, никаких жалоб от жителей Вашего дома в адрес организации не поступало.

Людмила Ростопира, ветеран труда, г.Рыбница.

– Живу по улице Севастопольской, 28, кв. 59. Получила квартиру 30 лет назад, но ввиду того, что она сейчас аварийная, вынуждена жить у матери в деревне. В стенах появились трещины, стена стала отходить от дома. Комиссия высказала свое мнение по данному вопросу, но меры не предпринимаются, руководители говорят, что последнее слово за вашим министерством. Обращаюсь к Вам с надеждой на решение моей проблемы.

Ответ: – В соответствии с положением о признании жилого помещения, жилого дома непригодными для проживания, а многоквартирного дома – аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, при госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы будет создана комиссия с участием представителей министерства промышленности и регионального развития, ГУП «ПИ «Приднестровский» по обследованию дома. По результатам работы комиссии будет подготовлен акт обследования, на основании которого глава госадминистрации примет решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или об отсутствии оснований для принятия соответствующего решения.

Ирина Мунтян, г. Дубоссары.

– По роду своей деятельности я часто бываю в отъезде, и квартира моя пустует. Какие именно документы я должна предоставить, чтобы мне не начислялись коммунальные платежи, в том числе и за вывоз мусора? Насколько мне известно, с будущего года все без исключения жители нашей республики должны или заключать договоры с коммунальной службой, как это было раньше, или платить «мусорный» налог. А если меня по полгода нет дома?

Ответ: – Документом, подтверждающим временное отсутствие гражданина, могут являться: а) копия заграничного паспорта с отметкой о пересечении границы; б) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверенные по месту работы; в) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении; г) проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их копии; д) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии; е) справка органа внутренних дел о временной прописке (регистрации) по месту его временного пребывания.

Платежи за размещение твердых бытовых отходов начисляются только собственникам индивидуальных жилых домов, не заключивших со специализированными организациями договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Ольга Кристенкова, г. Тирасполь.

– Я хожу в городскую библиотеку. Здесь сделали ремонт, а вот перила у входа не установили. Я пожилая женщина, и мне подниматься по лестнице тяжело. Посодействуйте.

Ответ: – Городская библиотека является объектом муниципальной собственности Тирасполя. Понимая важность данного объекта для горожан и гостей столицы и принимая во внимание Ваше обращение, министерство обязательно окажет содействие в установке перил на лестнице при входе в библиотеку.

Владимир Коваленко, г. Тирасполь.

– Во многих городах для обеззараживания питьевой воды перешли с хлора, который вреден для здоровья, на безвредный гипохлорит натрия. Планируется ли это внедрить в республике?

Ответ: – В Приднестровье наиболее распространенным способом обеззараживания питьевой воды остается метод хлорирования. Однако в Европе и России все большую значимость приобретает другой метод – очищение воды гипохлоритом натрия. В обоих случаях основным веществом обработки воды остается хлор.

Использование в Приднестровье жидкого хлора при обеззараживании воды вызвано определенной спецификой нашего региона. Питьевая вода в наши дома подается из артезианских скважин. В артезианской воде нет органики и вредных веществ, но в ней присутствует природный сероводород. Этот газ удаляется при окислении его хлором.

Другим фактором использования жидкого хлора является состояние инфраструктуры водоснабжения. Ее изношенность существенно снижает качество воды, так как в трубах происходит так называемое вторичное загрязнение. В подобной ситуации метод очищения воды жидким хлором наиболее приемлем – он обладает длительным эффектом действия, и при попадании в трубы вода остается резистентной к микроорганизмам. По данным республиканского центра гигиены и эпидемиологи, благодаря методу хлорирования за 10 лет не было зафиксировано ни одной вспышки кишечных инфекций.

Что касается использования гипохлорита натрия, то здесь есть свои сложности. Для того чтобы успешно внедрять гипохлорит натрия, его необходимо производить на месте. Требуется соорудить завод непосредственно на каждом водозаборе, а их у нас 23. Это очень дорогостоящий проект.

Звонок из г. Бендеры. Заявитель отказался представиться.

– Можно ли рассчитывать на ремонт крыши кооперативного дома, в котором большинство проживающих – пенсионеры. Нужна помощь, мы старые люди, и найти деньги на такой ремонт непросто.

Ответ: – Жилищный кооператив относится к частной форме собственности жилищного фонда. Члены кооператива вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в порядке и в размерах, установленных решением общего собрания членов органами управления ЖСК. Ежемесячный взнос на капитальный ремонт является платежом, который накапливается на счете жилищного кооператива на будущие расходы, связанные с капитальным ремонтом. Для рассмотрения вопроса о содействии в выделении безвозмездной помощи советую обратиться в госадминистрацию г.Бендеры.

Жители улицы Манойлова, г. Тирасполь.

– Просьба заасфальтировать участок по улице Манойлова в районе здания ГУ «Приднестровская газета» (в прошлом здание ГУНО). Невозможно идти по тротуару, которого практически нет.

Ответ: – По информации госадминистрации города, выполнение работ по ремонту ул. Манойлова запланировано на 2018 год. Окончательное решение по выполнению работ будет принято на сессии горсовета народных депутатов.

Владимир Петрович, г. Тирасполь.

– Планируется ли снабжать водителей маршрутных такси, курсирующих между населенными пунктами, портативными кассовыми аппаратами? Водители в пути подсаживают пассажиров, а деньги за проезд кладут себе в карман. Считаю, это непорядок.

Ответ: – В настоящий момент по поручению Правительства нашим министерством совместно с министерством экономического развития разрабатывается автоматизированная система оплаты проезда в транспорте на регулярных городских, пригородных и междугородных маршрутах. На каждое транспортное средство будут установлены кассовые аппараты (валидаторы). Результатом создания данной системы должно стать:

а) повышение собираемости оплаты за проезд в автомобильном транспорте и уровня доходов автомобильных перевозчиков;

б) повышение качества обслуживания пассажиров, экономическая привлекательность и удобство оплаты проезда для населения и гостей республики (туристов);

в) осуществление мониторинга пассажиропотоков для совершенствования обслуживания населения;

г) осуществление учета выполненной работы автомобильными перевозчиками с дифференциацией по времени суток, по социальным группам и другим факторам;

д) увеличение доли безналичных расчетов для снижения расходов, связанных с обращением наличных денег;

е) минимизация возможностей фальсификации проездных документов;

ж) эффективный контроль и учёт перевозки льготных категорий граждан.

Нина Ивановна, г. Тирасполь.

– Почему в троллейбусах не разрешают выходить через переднюю дверь, объясняя тем, что она предназначена для служебных целей. Считаю это глупостью. Подскажите товарищам из троллейбусного управления, что раньше всегда люди выходили из троллейбуса и через переднюю дверь тоже.

Ответ: – В соответствии с Правилами пользования троллейбусами, утвержденными государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска установлено, что пассажиры могут выходить из троллейбуса через переднюю, среднюю и заднюю двери, а заходить в троллейбус только через среднюю и заднюю двери. Разрешается входить через переднюю дверь только лицам с ограниченными возможностями, детям и родителям с детьми.

В ходе «Прямой линии» министру было задано около 40 вопросов. Звонки поступали интенсивно из всех городов и районов республики, и Николай Яковлевич старался отвечать на них тут же, привлекая другой раз к этой работе специалистов министерства. Сам звонил заявителю, обещал лично вникнуть в суть поднимаемого вопроса, выехать на место, создать комиссию… Многие обращения поступали и после данного мероприятия. Редакция учла их все без исключения и направила для разъяснения министру. Обе стороны состоявшегося диалога убедились еще раз в том, что живой разговор жителей с должностным лицом оказывает добрую службу в решении злободневных проблем.

«Прямую линию» провел Александр ДОБРОВ.