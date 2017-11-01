Парламентские хроники

На одно из ближайших заседаний Верховного Совета для принятия во втором чтении будет вынесен законопроект, вносящий изменения в порядок проведения проверок.

Его основной момент заключается в сокращении срока проведения внеплановых контрольных мероприятий до 15 дней. Кроме того, проверяться будет только то, на что заявитель будет жаловаться, не затрагивая других сторон деятельности проверяемого субъекта. Что касается плановых комплексных проверок, проводимых раз в три года в течение месяца, то представители предпринимательского сообщества полагают, что для продления этого периода должны быть веские основания, а максимальный срок проведения проверок контролирующими органами должен быть ограничен на законодательном уровне.

В России этот максимум составляет 60 рабочих дней. Стоит также отметить, что в настоящее время действует инициированный главой государства двухгодичный мораторий на проведение проверок субъектов малого бизнеса.

Депутат Вадим Липский инициировал принятие поправок в Закон «Об индивидуальном предпринимательском патенте» и был поддержан коллегами по депутатскому корпусу, которые приняли законопроект в первом чтении. Парламентарий считает возможным оказание услуг в сфере общественного питания при наличии индивидуального предпринимательского патента. Вместе с тем, на это предложение у представителей Правительства возникло замечание. Учитывая тот факт, что отрасль общественного питания – это целая череда технологических операций, один человек справиться с ними одновременно попросту не в состоянии. В рамках рассмотрения законопроекта во втором чтении члены профильного парламентского комитета нашли выход из затруднительного правового положения – индивидуальному предпринимателю, желающему работать в сфере общепита, предоставлено право приобретения так называемого хозяйского патента. Он разрешает ему привлекать к хозяйственной деятельности до 5 наемных работников.

Такое право законодатели предоставили индивидуальным предпринимателям лишь недавно. Кроме того, в законопроект внесены поправки, которые устанавливают различные ставки по приобретению патента, зависящие от площади помещений, где оказываются услуги по общественному питанию.

Александр ЗАВЕЛЯ.