Каков бюджет на 2018 год?

Проект бюджета на следующий год стал центральной темой в ходе прошедшего заседания Правительства. Основные показатели главного финансового документа представила министр финансов Ирина Молоканова.

Доходы консолидированного бюджета планируются на сумму 2 млрд 432 млн рублей. Из них республиканский бюджет насчитывает около 1 млрд 597 млн рублей.

«Прогнозируемая сумма доходов в бюджеты городов и районов составляет 835 млн 137,5 тыс. рублей. Все районы будут дотационными, но рост доходов все же наблюдается по сравнению с 2017 годом», – рассказала глава минфина.

Суммы расходов, заложенные в проекте бюджета на будущий год, аналогичны нынешнему. Исключение составила статья «Лечение граждан за пределами республики», на которую выделено порядка 10 млн рублей.

В будущем году появится целевой фонд капитальных вложений, размер которого составит 186 млн рублей. Программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов социальной направленности.

Среди них – корпус гнойной хирургии в РКБ, здания педиатрического и инфекционного отделений Григориопольской ЦРБ, детский сад в селе Владимировка Слободзейского района, новое здание для центра социальной реабилитации детей в городе Дубоссары и другие.

По линии здравоохранения планируется закупить рентген-аппараты и флюорографы, в том числе и передвижные, для ряда районных больниц. Намерены приобрести мебель и постельные принадлежности для лечебных учреждений.

Премьер Александр Мартынов подчеркнул, что при сохранении положительной динамики в экономике программа будет продолжена и в последующие годы.

Бюджет ЕГФСС

Основная цель фонда, как и прежде, – своевременное финансирование пенсий, пособий и компенсаций, а также мероприятий по соцзащите и соцобслуживанию населения республики.

В следующем году доходы фонда прогнозируются на уровне 1 млрд 560 млн рублей, а расходы – в сумме 2 млрд 441 млн рублей. Основной источник формирования доходов – налоговые поступления.

Кроме этого, на санаторно-курортное лечение граждан и детское оздоровление заложено по 3 и 5 млн рублей соответственно.

Социальная направленность

По предложению Правительства инвалидов I и II групп с нарушением опорно-двигательного аппарата или с отсутствием нижних конечностей освободят от уплаты акцизов на ввоз специализированных транспортных средств с ручным управлением. В нашей республике на учете состоят 435 человек с таким диагнозом. Законопроектом предусмотрен запрет на совершение любых сделок с ввезенными транспортными средствами, в том числе на передачу права управления им в течение 3 лет с момента ввоза.

Включить в трудовой стаж

Еще один принятый документ предполагает включение в общий трудовой стаж, дающий право на пенсию, периодов работы граждан в организациях, находящихся на территории ПМР, но которые прежде были созданы в соответствии с законодательством иностранного государства.

«За этот период нашим пенсионным законодательством не был предусмотрен учет этого страхового стажа при выходе на пенсию. Но спустя время эти организации перерегистрировались и перешли под юрисдикцию нашей республики», – пояснила министр по соцзащите и труду.

Чтобы соблюсти социальную справедливость, в общий трудовой стаж будут включать периоды работы до регистрации организации на территории Приднестровья при условии уплаты налогов на пенсионное страхование в соответствии с законодательством иностранного государства.

Из ГУПов в акционерные общества

Правительство предлагает изменить организационно-правовую форму восьми государственных унитарных предприятий в акционерные общества.

Управление преобразованными акционерными обществами будет осуществлять государственная управляющая компания. Целью ее деятельности станет создание более эффективного менеджмента в организациях, что, в свою очередь, повысит эффективность работы госпредприятий.

Среди включенных объектов – ГУП «Биохим», ГУП «Бендерский хлеб», Слободзейское, Рыбницкое и Каменское ДЭСУ, Григориопольское и Дубоссарское ДЭУ, а также ГУП «Григориопольская шахта».

«Несмотря на формулировку, предприятия остаются за государством, меняются подходы к управлению этими предприятиями: появляется совет директоров, ревизионная комиссия, то есть деятельность этих предприятий становится более прозрачной», – отметил Александр Мартынов.

Компания проведет аудит финансового состояния около 20 юрлиц, подготовит варианты стратегий работы с каждым из предприятий и вынесет на утверждение совета директоров. После этого будет производиться контроль за деятельностью руководящих органов предприятий, соблюдением полномочий и выбранной стратегии развития.

Глава Правительства привел в пример Молдавский металлургический завод, акции которого принадлежат государству. В результате внедрения единого стандарта корпоративного управления, элементы которого используются на ММЗ, к концу года показатель загрузки предприятия составил свыше 70% от производственных мощностей.

Анна Диордиева.