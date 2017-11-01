В канун празднования 100-летия советской милиции и 26-летия милиции Приднестровья в Доме официальных приёмов Президента состоялась встреча Вадима Красносельского с сотрудниками министерства внутренних дел республики.

В мероприятии приняли участие также заместитель Председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева и министр внутренних дел Руслан Мова.

Стоит отметить, что встреча в подобном формате проводилась за всю историю милиции Приднестровской Молдавской Республики впервые. Буквально с первых минут присутствующие в зале почувствовали атмосферу праздника. Тёплые слова звучали на протяжении всего мероприятия.

С Днём милиции гостей поздравил и Главнокомандующий. Вадим Николаевич проработал в системе министерства внутренних дел 24 года, включая деятельность на посту руководителя силового ведомства. «Я не понаслышке знаю, что такое милицейский хлеб, милицейский труд и с большим уважением к нему отношусь. Это сложная и опасная работа, так необходимая Приднестровью. Сотрудники МВД сталкиваются с различными слоями общества. Уверяю вас, что те, кто хоть немного понимает, что такое человеческая жизнь, должен относиться с уважением к вам. Главное – всегда оставаться человеком. Я желаю всем вам профессиональных успехов, стабильности, семейного благополучия, счастья и всех мирских благ», – подчеркнул глава государства.

Изначально, исходя из регламента, планировалось, что встреча будет проходить 1 час 40 минут. Однако участники были настолько увлечены беседой, что не заметили, как прошло более двух часов. Вопросы, адресованные Президенту, касались самых разнообразных тем: от возвращения льгот милиционерам до политических моментов в государстве. Зная работу подразделений МВД, Вадим Красносельский отвечал на вопросы обстоятельно, что давало возможность развитию дискуссии.

Министр внутренних дел поблагодарил руководителя государства за то, что он нашёл время в своем плотном графике работы и встретился с сотрудниками милиции. Также он выразил надежду на то, что подобные мероприятия в канун Дня милиции станут доброй традицией. «Встреча показала интерес сотрудников органов внутренних дел не только к специфике своей службы, но и к политике, и к экономике. Очень хорошо, что мои коллегии не зацикливаются на рабочих вопросах. Что касается поставленных задач, мы выполним все поручения, которые были даны Президентом. Нам предстоит внимательно рассмотреть просьбы, обозначенные нашими сотрудниками. Уверен, что результаты будут видны уже в ближайшее время», – подытожил глава МВД.

Ирина Кравец.

Фото http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/do7ap.html