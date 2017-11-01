Благодарность за отличный результат

«АгроРостИнвест» – хорошие показатели за короткий срок

Развитие сельского хозяйства определено руководством республики как одно из приоритетных в области агропромышленного комплекса нашей страны. В горячую пору посевной кампании мы с особой благодарностью рассказываем о людях, которые с полной отдачей и любовью трудятся на родной земле. О тех, кто изо дня в день доказывает делом, что на нашей земле можно и нужно добиваться успехов, что приоритеты и задачи, поставленные государством, вполне нам по силам.

Одним из таких является коллектив ООО «АгроРостИнвест». Земли предприятия располагаются близ сел Тея, Спея, Токмазея Григориопольского района. Это хозяйство арендует у государства земли сельскохозяйственного назначения совсем недавно – с 2015 года. И за такой короткий срок предприятие показало достойный результат: у коллектива «АгроРостИнвест» хорошие показатели урожайности зерновых культур, более того, удалось реконструировать животноводческий комплекс, внедрить современное технологическое оборудование. Но обо всем по порядку.

Слова благодарности

В короткий перерыв, который могут позволить себе аграрии в эту горячую пору, на поле хозяйства «АгроРостИнвест» прошла встреча комбайнёров и водителей с главой администрации сел Тея и Токмазея Михаилом Викторовичем Тодерашко и главой администрации села Спея Андреем Кирилловичем Манойловым. Благодарственные слова были адресованы труженикам, добившимся наибольших показателей. Поздравляя аграриев с окончанием уборочной страды и успешно начатой посевной, Михаил Тодерашко выразил слова глубокой признательности всем, кто от зари до зари работает на поле, собирая урожай.

– Крестьянский труд – непростой вид деятельности, но в то же время, несмотря на развитие технологий, был и будет востребован, – говорит Михаил Викторович. Кстати, сам Тодерашко – человек от земли, прошедший путь от водителя до бригадира и главы сел. Человек, как говорится, знающий в своих селах каждого жителя.

– За такой короткий период вы смогли на сложной земле посеять и получить хороший урожай. А это лучшее доказательство тому, что вы умеете работать, делаете это на совесть. Сегодня вы на своем месте, и для жителей сел ваша деятельность не останется незамеченной. Мы благодарим за труд и желаем вам и вашим семьям мира, благополучия и стабильности.

К словам благодарности присоединился и глава Спеи Андрей Манойлов, отметив, что хозяйство «АгроРостИнвест» показывает отличные результаты:

– Конечно же, до вашего прихода на наших обедненных землях урожайность была не такой высокой. И отрадно осознавать, что наши земли сегодня в надежных руках. В руках коллектива, который с душой относится к земле, работает на перспективу.

От «неудобья» к многопрофильному хозяйству

Но хорошие результаты дались коллективу не так легко. Выделенные земли были отнюдь не подарком. Бывшие совхозные угодья, более 600 гектаров, практически полностью покрывали заросли бурьяна и кустарника. В земле обнаружилось большое количество камней, появившихся в результате неправильной технологии ее обработки. Также на участке зияло несколько глубоких ям-карьеров. 300 гектаров – заброшенные деревья, сады, виноградники. Одно из полей и вовсе превратилось в стихийную свалку. Все кругом необходимо было приводить в порядок, и коллектив «АгроРостИнвест» во главе с директором Денисом Щуранцом «засучили рукава». За короткий срок бывшее «неудобье» стало неузнаваемым: все ямы заровняли, на месте кустарника появилось окультуренное поле, введен в строй заброшенный комплекс КРС, в котором не было уже ни окон, ни дверей, а все металлоконструкции вырезаны. За это время произвели полную реконструкцию зданий: отремонтировали крыши, 2-этажное здание админкорпуса и так называемого «родильного дома» застеклили стеклопакетами, провели ремонтные работы внутри зданий. В ближайшее время планируется довести количество поголовья свиней до 200 особей.

Все это стоило немалых усилий, в том числе и значительных финансовых затрат.

Сейчас же на полях произрастает подсолнечник, выращиваются зерновые и технические культуры. В этом году предприятие заняло первое место в районе по сбору ярового ячменя. А вообще хозяйство на удивление многофункциональное: наряду с зерновыми его руководители и специалисты занялись окультуриванием залежных земель и заброшенных полей, животноводством.

Хозяйство «АгроРостИнвест» можно назвать сегодня преуспевающим. Здесь на постоянной основе трудятся местные жители с близлежащих сел: механизаторы, водители, агрономы, инженеры. Все получают достойную заработную плату, финансовую помощь, премиальные. Стоит ли говорить, какое социальное значение это имеет для села, где проблема безработицы всегда была достаточно острой? Работники хозяйства обеспечены горячим питанием, для них оборудованы соответствующие бытовые помещения.

Транспортный парк хозяйства насчитывает 7 тракторов, 2 комбайна, 3 единицы спецавтотехники, агрегаты обработки почвы по новейшим технологиям. Причем технику использовали не только для своих нужд, но и оказывали существенную, а зачастую и безвозмездную помощь фермерам.

По словам директора Дениса Щуранца, предприятием было произведено финансирование замены окон в школах села Тея, поселка Карманово, в образовательном комплексе села Бычок, детском саду села Спея. Выделены средства на закупку оргтехники. Отремонтирован школьный автобус села Спея, чтобы дети могли ездить на эскскурсии. Предприятие сотрудничает с руководством села, помогая в восстановлении инфраструктуры, решает некоторые вопросы ЖКХ, в частности с вывозом ТБО, оказывает спонсорскую помощь в Дни села.

Грамота от главы администрации Григориопольского района свидетельствует о высокой оценке деятельности коллектива. Все это говорит о том, что собственник в Григориопольский район пришел серьезный, с большими планами на будущее.

Серьезные инвестиции за короткий срок

Условия предоставления земель, передаваемых государством ООО «АгроРостИнвест», предусматривали коммерческие и социальные инвестиции. Так, предприятие приняло на себя обязательства по внедрению новых технологий обработки земли, выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции и животноводства на сумму 3 миллиона рублей, а также инвестированию в развитие и поддержание инфраструктуры сел Григориопольского района и г. Григориополя на сумму 190 тысяч рублей. Кстати, являясь добросовестным инвестором, ООО «АгроРостИнвест» свои обязательства ежегодно исполняло. И на сегодняшний день, по факту проверки межведомственной комиссии, выполнило и даже частично перевыполнило.

В ближайшее время, помимо расширения специализации (в следующем году предприятие планирует выращивать горох, рапс, сою), одной из важных задач руководство считает освоение биопроизводства. «Ведь важным условием увеличения производства продуктов животноводства и повышения уровня земледелия является освоение новых промышленных инновационных технологий, – говорит директор «АгроРостИнвест» Денис Щуранец. – В этом направлении коллектив предприятия разрабатывает собственные предложения и готов сотрудничать с государственными структурами. Кстати, выращивание сои планируется, в том числе, и для использования этой культуры в качестве подкормки животных».

Для организации успешного сельхозпредприятия важно обладать трудолюбием, умением вести хозяйство, но этого недостаточно. Такие организации, как «АгроРостИнвест», которые вкладывают значительные финансовые средства и массу усилий для увеличения выпуска сельхозпродукции, в освоение животноводства, нуждаются в государственной поддержке и поощрении. Ведь благодаря подобным труженикам можно решать проблему обеспечения нашей республики собственным продовольствием. Жизненная энергия, многолетний опыт коллектива, целеустремленность позволили в короткий срок хозяйству «АгроРостИнвест» занять в Григориопольском районе достойные позиции в растениеводстве и животноводстве, стабильно развиваться и с уверенностью смотреть в будущее.

Мила Иванова.