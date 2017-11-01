Маленькая история настоящего подвига

Новость о войне в Приднестровье застала Ирину Королеву на сессии в Херсоне, где она училась на бухгалтера. Прервав учебу, на перекладных вернулась на Родину. Дома Ира узнала, что её шестнадцатилетний брат Влад записался в ополчение. Был тяжело ранен.

История с Владом окончательно убедила Ирину, что решение внести посильный вклад в защиту молодой республики было своевременным. По ночам девушка вместе с другими добровольцами дежурила в приемном покое. Порой на всех раненых не хватало каталок, и девушкам приходилось на своих хрупких плечах относить их в отделение травматологии. Днем Ирина дежурила в морге и вела перепись погибших.

Но тяжелее всего было говорить людям, что их близких больше нет. Этот кошмар повторялся изо дня в день.

После разговора с казаками, приехавшими с передовой, девушка отправилась в Бендеры. Медицинская помощь там была нужна круглосуточно. Днем её оказывали под градом пуль. Ночью же приходилось делать уколы при свечах. Казалось, каждый уголок в городе был под прицелом снайперов. Стреляли в гвардейцев, казаков, ополченцев, в любого из бендерчан – стариков, женщин и детей.

Стойкость и мужество раненых бойцов поразили Ирину. Получив медицинскую помощь, они рвались в бой, к товарищам. На все доводы, что нужно ещё окрепнуть, подлечиться, отвечали: «Там ребята, которым я могу и должен помочь, а здесь матери».

Война продолжалась до августа. Появление российских миротворцев, решительная позиция генерала Лебедя помогли остановить кровопролитие.

В ходе войны, навязанной руководством Молдовы нашему народу, приднестровские женщины, включая и медсестру Ирину Викторовну Королеву, проявили подлинный героизм, спасли не одну человеческую жизнь. И, кто знает, как бы сложилась судьба Приднестровья, если бы на его защиту не встали мужчины и женщины, готовые отстаивать справедливость, отчий дом, права и безопасность близких.

Екатерина Волкова, ученица Тираспольского общеобразовательного теоретического лицея №1.