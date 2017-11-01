В Рыбнице в очередной раз состоялся информационный час, который провел заместитель главы госадминистрации по социальным вопросам Юрий Молдовский.

В зале заседаний присутствовали руководители предприятий, учреждений, силовых структур, а также представители общественности.

Во время проведения информационного часа Юрий Молдовский рассказал о социально-экономическом положении в республике, а также городе и районе.

Одна из актуальных тем – выполнение поставленной Президентом ПМР задачи по восстановлению сельских ФАПов. В Рыбницком районе к решению этого вопроса подключились крупные землепользователи. За счет средств руководителя ООО «Рист» Олега Парфентьева в селе Мокра был построен новый ФАП. Возобновлена работа пунктов в селах Андреевка, Красненькое и Жура. Завершается процесс восстановления в селе Владимировка. И все это – в Рыбницком районе.

Постепенно стабилизируется социально-экономическая ситуация в городе и районе. Об этом Президенту доложил глава Рыбницкой госадминистрации Вячеслав Фролов, который, проинформировав главу государства об итогах социально-экономической деятельности за 9 месяцев текущего года, отметил, что поступления в бюджет увеличились на 1,5 процента от плана. В сентябре и октябре бюджет города и района смог обеспечить социально защищенные статьи расхода собственными средствами, не прибегая к трансфертам из республиканского бюджета.

В реальном секторе экономики тоже наметилась положительная динамика. Объем производства продукции по градообразующим предприятиям за отчетный период превысил прошлогодние объемы в два раза.

Как и прежде, основным налогоплательщиком города и района является ОАО «Молдавский металлургический завод», доля которого в структуре объемов производства составляет 81 процент. Повысились и отчисления в бюджет. Увеличилось производство продукции и на цементном комбинате.

Юрий Молдовский проанализировал работу агросектора, коммунальной службы и малого бизнеса, отметив значительное увеличение количества индивидуальных предпринимателей.

Напомнил заместитель главы госадминистрации и о предстоящих мероприятиях. 17 ноября в Рыбнице состоится всеобщая тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

21 ноября – День города. Планируется провести много интересных мероприятий.

Но самым памятным и значительным он станет для четырех сирот – в этот день планируется вручить им ключи от квартир.

Дина Листюгина.