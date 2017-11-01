Курс – на сельские дороги

Местным бюджетам выделят дополнительные средства на строительство и реконструкцию дорог в сельской местности. Об этом говорили на прошедшем совещании в Правительстве.

Ранее с такой инициативой выступил глава государства Вадим Красносельский.

«Президент обратил внимание на то, что в отдельных районах у нас ремонтируются асфальтовые покрытия, а в других ничего не строится», – сказал министр промышленности и регионального развития Николай Глига.

Идея заключается в том, чтобы больше средств Дорожного фонда ПМР направить на ремонт дорог местного значения.

Субсидии Слободзейскому, Григориопольскому, Дубоссарскому, Рыбницкому и Каменскому районам позволят финансировать работы по строительству и реконструкции дорог сельской местности.

Города Тирасполь и Бендеры смогут расходовать дополнительные средства на ремонт улиц, которые являются продолжением автомобильных дорог общего пользования, находящихся в госсобственности.

Руководители городов и районов поддержали такое предложение.

Кроме того, теперь при исполнении работ по Дорожному фонду проведение тендерных процедур не станет обязательным, но только при наличии ценовой экспертизы. Проводить тендерные процедуры или нет, будут решать сами главы госадминистраций.

Анна Диордиева.