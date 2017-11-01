Быть полезным стране

Многие сегодня стремятся стать юристами, экономистами, программистами. Быть представителем рабочей профессии хотят немногие. А республике, тем не менее, нужны рабочие кадры: маляры, плотники, водители, швеи…

Глава государства Вадим Красносельский недавно говорил об острой нехватке квалифицированных кадров на предприятиях. И его беспокойство по этому поводу абсолютно обосновано и справедливо. Очень важно сейчас обратить внимание на подготовку рабочих, создать условия для качественного профессионального образования.

В Приднестровье есть ряд средних специальных учебных заведений, которые готовят механизаторов, строителей, поваров, кондитеров, маляров, механиков, иначе говоря, рабочие кадры. Одно из них – политехнический техникум в Слободзее.

О том, как обстоят здесь дела с подготовкой молодого поколения для местных предприятий, нам рассказал руководитель Слободзейского техникума Виктор Орзул.

Директор уверен, что азы профессионального технического образования необходимо факультативно вводить в школьную программу, чтобы ученик в средних классах мог для себя решить, стоит ли ему поступать в высшее учебное заведение или же лучше попробовать себя в получении рабочей профессии. «Если у молодого человека нет больших успехов в математике или иностранном языке, нужно дать ему понять, что он будет ценен как хороший специалист в другом деле, станет толковым слесарем, к примеру», – подчёркивает Орзул.

На базе девяти классов школьник имеет возможность поступить в техникум для получения на выбор профессии повара, кондитера, автомеханика, строителя, механизатора сельского хозяйства, штукатура, маляра. По окончании двухлетнего обучения выпускники получают не только среднее образование, но и профессию.

По словам Виктора Фёдоровича, до 2011 года в техникуме наблюдался недобор. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо было пересмотреть предлагаемые специальности, выделить те, что будут наиболее полезны и интересны абитуриентам. И изучение рынка труда сыграло важную роль. В последние пять-шесть лет в республике начала оживать аграрная отрасль, и соответственно повысился спрос на рабочие профессии тракториста и автомеханика по ремонту тракторного оборудования. Больше начали ориентировать ребят для поступления в техникум по вышеуказанным направлениям.

Стали востребованы такие профессии, как повар и кондитер. Всё больше стали открываться заведения общественного питания, а ребята находят там места для работы. Кадровый спрос в этой области безусловно присутствует.

Пройти курс обучения в техникуме – это хорошо, но, чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо иметь хорошую практическую базу. Необходимо обеспечить практическую базу. Но и с этим возникают определённые трудности. «Не все работодатели ещё охотно принимают на практику студентов. Многие опасаются допускать их к производству и новому оборудованию», – сетует Орзул. Но в любой сложной ситуации есть варианты решения. Был заключён договор с сельскохозяйственной фирмой «АгроСтар». Здесь студенты успешно практикуются, набираются опыта, знакомятся с новыми технологиями. Большинство ребят по окончании стажировки обретают рабочие места на предприятии.

Студентам строительного профиля даётся возможность пройти учебно-производственную практику, облагораживая родные аудитории. Техникум предоставляет строительные материалы, а учащиеся на деле применяют полученные знания.

Техникум гордится своими выпускниками, их много. Лилия Ключникова, например, – высококвалифицированный мастер строительного дела, одна из лучших в своей отрасли. За профессиональные заслуги награждена Благодарственным письмом Президента Приднестровской Молдавской Республики. А одна из выпускниц учебного заведения Марианна Гудумак сейчас студентка второго курса ведущего вуза Российской Федерации – МГУ.

Такие примеры доказывают, что хорошую карьеру можно построить в любой сфере деятельности.

Влада Бацанова. г. Слободзея.