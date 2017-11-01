Дружба, проверенная временем

Приднестровская делегация во главе со спикером парламента Александром Щербой побывала с визитом в Южной Осетии.

В Цхинвале прошло VII заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию и права народов». Она была создана 30 сентября 2006 г. и стала естественным шагом высших законодательных органов государств-участников, законно избранных представителей народов, объединенных общностью исторических судеб, справедливой борьбой за свободу и равноправие, разделяющих общие цели и ценности, принадлежностью к единой цивилизационной общности и стремлением к развитию отношений с Российской Федерацией.

Накануне приднестровцы встретились с руководством законодательного органа Республики Южная Осетия – здесь состоялся диалог с первым вице-спикером Иналом Мамиевым. Он отметил, что в том, что братские республики живут и развиваются, немалую роль играют парламенты Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. «Будем и дальше продолжать сотрудничество», – заключил Инал Мамиев.

Председатель Верховного Совета Александр Щерба впервые находится на гостеприимной югоосетинской земле. В ходе беседы он выразил хозяевам признательность и благодарность за теплый прием. «Мы из поколения в поколение передаем особое отношение к осетинскому народу. Это братский народ, который гостеприимно распахивает объятия для тех, кто приходит с миром, и готов дать отпор любому агрессору», – отметил спикер приднестровского парламента. Передавая привет от имени главы государства, Верховного Совета, приднестровцев, Александр Щерба поблагодарил югоосетинских коллег за большую работу, связанную с организацией и проведением заседаний Межпарламентской Ассамблеи, выразив на-дежду, что «общие усилия принесут плоды».

В ходе общения с коллегами по парламенту Южной Осетии он также отметил особую роль России в становлении братских государств. «Как и для Южной Осетии, Россия для нас – друг, партнер, гарант мира», – сказал Александр Щерба.

В рамках VII заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию и права народов» парламентарии РЮО, Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики приняли решение, что Южная Осетия еще на год возглавит МПА. С таким предложением выступил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба. Сохранение за Южной Осетией еще на год статуса председателя межпарламентского объединения трех братских республик позволит обеспечить более динамичную работу МПА, считает спикер парламента Приднестровья.

Огоосетинская сторона приняла это предложение и в свою очередь предложила провести в рамках следующего заседания МПА встречу глав трех государств – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Не исключено участие в этой встрече и руководителя Нагорного Карабаха.

Одним из результатов прошедшего в г. Цхинвале заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию и права народов» стало принятие модельного закона об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Этот закон очень важен для всех государств. Патриарх приднестровского парламентаризма, Генеральный секретарь МПА Григорий Маракуца отметил, что каждое государство проводит работу по увековечению памяти погибших, но не у всех есть специальный закон. «Память о людях, отдавших жизнь за Отечество, заслуживает того, чтобы мы приняли отдельный закон. Возможно, стоит добавить пункты о социальной защите их семей, детей», – считает Григорий Маракуца.

По словам руководителя приднестровского парламента Александра Щербы, внимание приднестровских властей к памяти павших сосредоточено не только на последних трагических событиях, а понятие «защитник Отечества» более широкое. «Мы не вчера пришли на эту землю. Наша история многовековая, и герои были много сотен лет назад. Поэтому память о каждом из них важна. Мы считаем, что этот модельный закон крайне необходим», – заключил Александр Щерба.

Государства-участники Сообщества «За демократию и права народов» решительно осудили террористические акты, произошедшие по всему миру в последние годы, приняв специальное заявление. В нем они признали теракты преступлениями против человечности, не имеющими оправдания. Кроме того, участники заседания Сообщества отметили наличие у всех трех республик значительной нормативно-правовой базы, позволяющей регулировать совместные действия по предотвращению терроризма и борьбе с его проявлениями. Участники МПА также выразили готовность вести работу по совершенствованию антитеррористического законодательства.

В рамках визита в Цхинвал нашей делегации Уполномоченные по правам человека Южной Осетии и Приднестровья подписали меморандум о сотрудничестве. Свои подписи под ним поставили Вячеслав Косинский и Инал Тасоев. Документ предполагает обмен информацией по вопросам защиты прав и основных свобод человека, форм и методов их защиты, совместную практическую и аналитическую работу, проведение научно-практических конференций, семинаров и тренингов. Один из пунктов соглашения касается стажировок и других мероприятий по подготовке кадров. Как отметил по итогам подписания меморандума о сотрудничестве Уполномоченный по правам человека в Приднестровье Вячеслав Косинский: «Подписанное соглашение придаст новый импульс взаимодействию между нашими институтами. Цель подписанного документа – создать новый правовой инструментарий, который смогут использовать оба государства».

Савва Морозов.