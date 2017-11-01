Парламентские хроники

Рекомендованные членами комитета Верховного Совета по развитию предпринимательства и промышленности к принятию во втором чтении изменения в Закон «О таможенном тарифе» направлены на обновление автобусного парка. Ими предоставлены льготы на ввоз в республику транспортных средств для предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров по регулярным маршрутам. Это вызвано тем, что из 450 занимающихся перевозками автобусов возраст трети перевалил за 20 лет. Как полагают народные избранники, послабление в оплате таможенных пошлин позволит перевозчикам обновить автопарк, улучшить обслуживание пассажиров, открыть новые маршруты, а значит, увеличить поступления налогов в бюджет от оказания транспортных услуг. Импортировать автотранспорт на льготных условиях вправе только юридические лица. Вместе с тем, на них распространяется запрет на продажу или сдачу в аренду этих автобусов.

По предложению Президента Вадима Красносельского в ходе весенней сессии депутаты Верховного Совета приняли закон, нормы которого освобождали от уплаты таможенной пошлины на ввоз транспортных средств защитников Приднестровья, воинов-интернационалистов, «чернобыльцев». Однако принятый документ ограничивал их права по передаче управления транспортными средствами иным лицам. Устранить эту правовую коллизию взялась заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева, предложив изменить действующие нормы Закона «О таможенном тарифе». Парламентарий предложила предоставить право управления автомобилем близким родственникам. В соответствии с положениями Кодекса о браке и семье, к близким родственникам причисляют родителей, детей, усыновителей и усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков.

Депутат Верховного Совета по избирательному округу №28 «Слободзейский», в который входит и с. Карагаш, Павел Шинкарюк принял участие в праздничных мероприятиях по случаю храма села. В этот день в селе были организованы национальные подворья, концерт и массовые гулянья. Павел Шинкарюк поздравил сельчан с храмовым праздником, пожелав им крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Наиболее активным жителям Карагаша в этот день были вручены Благодарственные письма Председателя Верховного Совета Александра Щербы. Народный избранник карагашцев представил им также своего помощника, жителя села Сергея Кокула. Он призван помогать односельчанам в решении их проблем.

Александр ЗАВЕЛЯ.