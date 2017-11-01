«Аллея Славы» увековечит память о героях

В канун Дня милиции в центре столицы состоялась закладка «Аллеи Славы» сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель ведомства Руслан Мова и его заместители, ветераны, в разное время возглавлявшие МВД ПМР – Иван Фучеджи, Владимир Курисько, Сергей Монул, Станислав Романюк, а также начальники подразделений центрального подчинения министерства внутренних дел, воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната им. Ф.Э. Дзержинского и курсанты Тираспольского юридического института МВД ПМР.

«За сравнительно небольшой период существования республики при исполнении служебного долга погибли 42 наших товарища. О каждом из них можно смело сказать: он до конца был верен присяге и совершил самый большой человеческий подвиг – отдал жизнь ради спокойствия и благополучия наших граждан. И пока в рядах сотрудников органов внутренних дел Приднестровья есть место людям, готовым ценой собственной жизни отстаивать законность и правопорядок, мы можем быть спокойны за своих близких и детей», – подчеркнул руководитель МВД ПМР. Память погибших сотрудников органов внутренних дел присутствующие почтили минутой молчания.

Право открыть монумент, установленный в начале аллеи, было предоставлено министру внутренних дел Руслану Мове и председателю союза ветеранов органов внутренних дел ПМР генерал-майору милиции запаса Ивану Фучеджи. Гранитную плиту с высеченными памятными датами освятил настоятель храма Александра Невского г. Бендеры протоиерей Анатолий. По завершении церковного обряда все как один – дружной милицейской семьёй – взялись за саженцы и лопаты. Буквально за четверть часа на пустыре за памятником А.В. Суворову выросла аллея из кленовых деревьев.

«Я очень надеюсь, что наши граждане, наши с вами дети будут частыми гостями на этой аллее, будут ухаживать за ней, и через 100 лет, когда нас с вами уже не будет, эта аллея станет для всех напоминанием о подвиге, который совершили приднестровские милиционеры», – отметил Руслан Мова.

Говорят, человек жив до тех пор, пока жива память о нём… Уже через несколько лет небольшие саженцы превратятся в высокие клёны. Вместе с ними будут расти и маленькие приднестровцы, которые в день закладки «Аллеи Славы» с неподдельным интересом наблюдали за необычным для них действом. Прогуливаясь под сенью деревьев, жители и гости нашей республики будут вспоминать о героях, сложивших головы за народ и будущее Приднестровья.

Ольга Лазневая.